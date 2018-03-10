New Hampshire Eyaleti'ndeki Nashua şehrinde yaşayan talihli, avukatı aracılığıyla 352 milyon dolarlık (1.3 milyar TL) ikramiyesini tahsil etti.

ABD'nin 50 eyaletinden 44'ünde piyango talihlilerinin isimlerinin açıklanması zorunlu. Ancak Georgia Eyaleti'nde 2 yıl önce 435 milyon dolar (1.6 milyar TL) kazanan bir piyango talihlisi, evine giren hırsızlar tarafından öldürülmüştü. 2012'de 1 milyon dolar (3.8 milyon TL) kazanan bir diğer talihli parayı aldığının ertesi günü zehirlenerek öldürüldü ve cinayetin faili bulunamadı. Illinois'de bir kişi de 20 milyon (76 milyon TL) dolar kazandıktan kısa süre sonra baldızı ve baldızının erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

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