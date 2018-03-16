Ekibi ile sezon başı çalışmaları için İtalya'ya giden Ercümen, dünyanın en derin havuzuna daldı. Antrenmanlarının çok verimli geçtiğini vurgulayan başarılı serbest dalgıç Ercümen, "Bu sezona hızlı bir giriş yaptık. Kış döneminde olmamıza rağmen İtalya'da derin dalış antrenmanlarına başladık.

Fırtınalı havalarda bile dalgıçlar için yapılmış, 44 bin 300 metreküp su içeren derinlik havuzunda kampımıza devam ediyoruz" dedi. Bu yıl kıran kırana bir mücadele olacağını vurgulayan Ercümen, "İtalyan rakiplerim tüm yıl bu havuzda antrenman yapıyor. Dünyadaki rakiplerim çok güçlü. Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve yeni bir dünya rekoru kırmak istiyorum" ifadesini kullandı.

"HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını ve kendisini halka dokunan projelerin motive ettiğini vurgulayan Ercümen, "Eğitmeni de olduğum HİS Federasyonu'nun 'Hareketteyiz Projesi'nde yer alacağım. Proje kapsamında farklı illerde sporun ve nefes çalışmalarının önemini vatandaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.