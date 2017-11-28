Rekortmen Taylor Swift!

Taylor Swift'in 10 Kasım'da yayınladığı 'Reputation' albümü piyasaya çıktığı ilk iki günde 1 milyonluk satışa ulaşmıştı. Billboard dergisinde yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta albüm, 256 bin satılarak, Jay-Z'nin '4:44' albümünden sonra 'en çok satışa ulaşan albüm' oldu.



Ayrıca Swift, 'Reputation' ile Ocak 2016'da çıkardığı 'Anti' albümüyle en çok harcama yapan Rihanna'nın da tahtını elinden aldı.

Taylor Swift