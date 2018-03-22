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Kültür-Sanat

Renee Zellweger'dan Judy Garland canlandırması!

Renee Zellweger, aşırı doz sakinleştirici ilaçtan yaşamını yitiren Judy Garland’ı canlandırdı

22 Mart 2018 Perşembe, 15:39:45

Renee Zellweger, yeni biyografik filminde 1940’lı yılların efsane oyuncusu ve şarkıcısı Judy Garland’ı canlandırdı. Gazete Habertürk'teki habere göre; Zellweger, yayınlanan ilk fotoğrafında 1969 yılında aşırı doz sakinleştirici ilaçtan yaşamını yitiren Garland’ın ölümünden bir yıl önce, sağlık sorunlarına rağmen Londra’da konser verdiği anı canlandırıyor.

 

Ünlü oyuncuyu bu haliyle tanımak neredeyse imkânsız görünüyor.

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