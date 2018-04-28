HT Magazin'de yer alan habere göre, markanın canlı ve pastel renklerin ön planda olduğu 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonunda bluzlar, pantolonlar, kapriler, etekler, elbiseler, yelekler, ceketler, montlar ve her mevsim giyilebilecek rengârenk basic gruplar yer alıyor.

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