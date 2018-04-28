Rennes - Toulouse sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 maçında Rennes ile Toulouse, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Rennes 48 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Toulouse 34 puanda ve 16. sırada. Rennes son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Toulouse, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 137. İddaa'da Rennes kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Toulouse kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Rennes önceki hafta Toulouse mücadelesinde 4-2 kazandı.

Toulouse ise Rennes karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Rennes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Rennes, kendi sahasında 16 gol attı, 19 gol yedi.

Toulouse, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Toulouse 12 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.