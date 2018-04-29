Rennes - Toulouse sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 maçında Rennes ile Toulouse, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Rennes 48 puanla 7. sırada, Toulouse 34 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Rennes, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Toulouse son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 137 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rennes kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Toulouse sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Rennes önceki hafta Toulouse mücadelesinde 4-2 kazandı.

Toulouse, Rennes karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Rennes, 16 gol attı ve 19 gol yedi.

Toulouse, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Toulouse 12 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.