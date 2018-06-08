Renofa Yamaguchi - Fagiano Okayama rakamlar

Renofa Yamaguchi ve Fagiano Okayama, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 32 puanlı Renofa Yamaguchi 3. sırada bulunuyor, Fagiano Okayama 29 puana sahip ve 5. sırada. Renofa Yamaguchi son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fagiano Okayama, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 186. İddaa'da Renofa Yamaguchi kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Fagiano Okayama kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Renofa Yamaguchi son hafta oynanan Ehime FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Fagiano Okayama, Fukuoka karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Renofa Yamaguchi, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 11 gol yedi.

Fagiano Okayama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fagiano Okayama, 8 gol atarken 7 gol yedi.