Renofa Yamaguchi - Kamatamare Sanuki karşılaşma önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Renofa Yamaguchi, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Kamatamare Sanuki takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 09:00. Renofa Yamaguchi 28 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Kamatamare Sanuki 10 puanda ve 22. sırada. Ev sahibi Renofa Yamaguchi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 232 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Renofa Yamaguchi kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Kamatamare Sanuki sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Renofa Yamaguchi son hafta oynanan Ehime FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Kamatamare Sanuki ise Nagoya karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Renofa Yamaguchi, 16 gol attı ve 11 gol yedi.

Kamatamare Sanuki, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kamatamare Sanuki 5 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.