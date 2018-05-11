Renofa Yamaguchi - Tokyo Verdy maç önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Renofa Yamaguchi, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Tokyo Verdy takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 09:00. 24 puanlı Renofa Yamaguchi 3. sırada bulunuyor, Tokyo Verdy 18 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Renofa Yamaguchi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tokyo Verdy, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 177. İddaa'da Renofa Yamaguchi kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Tokyo Verdy kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Renofa Yamaguchi son haftadaki Ehime FC müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Tokyo Verdy ise Tokushima Vortis maçında 2-1 kazandı.

Renofa Yamaguchi, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 8 gol yedi.

Tokyo Verdy, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tokyo Verdy 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.