RES'te en yüksek kapasite payını Polat Enerji aldı

Hafta başında başlayan yarışmasında 29 ana şirket ürettiği elektriği şebekeye satma hakkı kazandı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (TÜREB) verilerine göre yarışmada 100 MW'nin üzerinde kapasiteye hak kazanan şirketler sırasıyla 462.9 MW ile Polat Enerji, 275.6 MW ile Borusan EnBW Enerji, 241.8 MW ile Ataseven Grubu, 199 MW ile Özgül Holding ve 170 MW ile Polimeks oldu.



Halka açık şirketlerden Zorlu Enerji başvurduğu bölgelerde yarışmaları kazanamadı. Turcas Petrol ise Çanakkale'de 40 MW, İzmir'de 21 MW ve Balıkesir'de 35 MW santral projeleriyle yarışmaya katıldı ancak kazanamadı.



Rüzgar santrali kurmak isteyen birçok şirket bulunmasına karşılık ulusal elektrik dağıtım şebekesi sınırlı hacimde elektrik kabul edebiliyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) düzenlediği yarışmada dağıtım şebekesine aktarılabilecek sınırlı kapasitenin tahsisi yapılıyor.



İzin ve inşaat süreleri nedeniyle yapımı üç ila dört yıl alabilen santrallerin devreye alınması TÜREB'inminlerine göre işletmecilerin yaklaşık 3 milyar dolar yatırım yapması gerekecek. Enerji üretiminde yurtdışından gelen kaynaklara bağımlı olan Türkiye uzun süredir rüzgar dahil yurtiçi kaynaklarını çeşitlendirerek enerji güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bu hedef bu yıl açıklanan ulusal enerji stratejisinin de temelinde yer alıyor.



Bu haftaki yarışmayla birlikte bu yıl 4,000 MW'a yakın rüzgar enerjisi santrali için kapasite tahsisi sağlandı. Yani Kasım sonu itibariyla yaklaşık 6,450 MW olan RES kurulu gücü, tüm santraller üç-dört yıl içinde devreye alındığında yüzde 60'a yakın artmış olacak.



Bu yarışmadan önce Haziran ayında 710 MW kapasitenin tahsisi yapıldı. Ağustos ayında sonuçlanan rüzgar YEKA ihalesi kapsamında ise 1,000 MW gücünde RES devreye alınacak. İhaleyi kazanan Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu santralin yanı sıra türbin fabrikası da kuracak.



Santrallerin en erken 2020 yılında devreye girebileceğini belirten TÜREB, yatırımların devam ettiği bu süre zarfında sektörün yavaşlamaması için işletmeye alınan santrallerin şebekeye verebileceği elektrik miktarının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kuruluşun hafta içinde yaptığı açıklamada, "İşletmeye geçmiş olan projelerin kapasite artış taleplerinin de karşılanmasının, 2018 ve 2019 yıllarında sürdürülebilir rüzgar profili oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz" denildi.



Yarışmaları kazanan şirketlerin neredeyse tamamı ürettikleri elektriğin satışı için piyasa fiyatının altında teklif verdi. Yani santral ürettiği elektriği EPİAŞ'ta oluşan günlük fiyatın altında satmayı taahhüt etti.



Başvuruları Nisan 2015'te yapılan santraller için Pazartesi günü yapılan yarışmada 15 santrale 430 MW, Salı günü 13 santrale 350 MW kapasite tahsis edildi, 20 MW kapasite ise açıkta kaldı.



Çarşamba 250 MW'lık bölümü Karaman-Mersin'de olmak üzere yedi bölgede 590 MW kapasite dağıtıldı. Dün ise 260 MW'lık bölümü Çanakkale'de olmak üzere dokuz bölgede 740 MW kapasitenin tahsisi yapıldı.



Batı kıyıları başta olmak üzere rüzgardan enerji üretmeye müsait bölgeleri bulunan Türkiye'nin kurulu gücü 2007 yılından bu yana düzenli olarak artıyor. EPDK verilerine göre kurulu güç Kasım sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla 12 arttı.

Rüzgar Türkiye'de toplam kurulu gücün ise yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor.

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Polat Enerji