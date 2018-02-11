HT MASA ekibi, Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a evlilik teklifini ve daha bir çok olayı masaya yatırdı
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HT MASA ekibi bu hafta Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın evlilik kararını, Tarkan’ın babalık haberini, MESAM’da yaşanan gerilimi, Seren Serengil’in hapishaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını, Amine Gülşe’nin Mesut Özil’i Rihanna’dan kıskanmasını, İrem Derici’nin çılgın yaşantısını ve Adriana Lima ile Metin Hara’nın aşkını masaya yatırdı.
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"TEKLİFİN DAHA ÖNCE GELMESİ GEREKİYORDU"
BARCELONA’DAN Başakşehir’e transfer olmasıyla çok konuşulan milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan’a evlenme teklifinde bulundu. Doğan’dan ‘Evet’ cevabını alan Turan, büyük bir sevinç yaşadı. 2 hafta içerisinde Marmaris’te evlenecek olan ikilinin bu ani kararı sizi şaşırttı mı?
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OBEN BUDAK: Arda’ya yurtdışı iyi gelmedi, kültür karmaşasına dayanamadı bence. Burada evlenip çoluk çocuğa da karışarak gerçek benliğini bulacağını düşünüyorum. Nedense ondan büyük ölçüde ‘kaderci’ izlenimi alıyorum.
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ESİN ÖVET: Cümleten hayırlı ve uğurlu olsun. İyi ki fazla uzatmadan hemen evleniyorlar.
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İPEK DURKAL: Futbolu iyi takip etmediğim için Arda’nın neden döndüğünü bilmiyorum ama yılıdırm evlilik kararına hiç şaşırmadım. Hatta çok daha önce olması gerekiyordu.
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BÜLENT İPEK: Arda ne Türkiye’ye dönmek için evleniyor ne de buraya dönmüş olduğu için. Sevgilisi hamile ve 2 kez ayrılık yaşadığı sevgilisiyle o yüzden evleniyor. Tabii bu ‘Aslıhan Doğan hamile olmasaydı evlenmeyeceklerdi’ anlamına gelmez. Daha önceki birlikteliklerinde de evlilik konuşulmuştu. Tekrar barıştıktan sonra ilişkileri evliliğe doğru gidiyordu zaten.
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KADİR KAYMAKÇI: Arda’nın evlilik kararına şaşırmadım dersem yalan olur! Bu kararın ardından Arda’nın kafasında futbolu bitirdiğini, jübile sonrası hayatı için planlar yapmaya başladığını düşündüm. Ben onun ‘yeşil sahalarda’ yaşadığı bütün olumsuzlukların ardından kariyerinin sonunda kendini iyice futbola adayıp dosta düşmana bir mesaj vermesini bekliyordum. Hem yuva kurup hem bu cevabı tabii ki verebilir. Dedim ya ben Arda’nın bu kararla futbol sonrası için ‘başlama vuruşu’nu yaptığını düşünüyorum.
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REŞAT BALCIOĞLU: Bu ilişki artık kabak tadı verdi. Arda Turan futbolundan çok özel hayatıyla gündemde kalmayı seviyor. Barcelona’dayken kızı terk edip nişan yüzüklerini atan Arda Turan şimdi evleniyor. Sadece evlenmiyor üstüne baba da oluyor. Belki de baba olduğu için evleniyor. İnşallah artık mutlu olurlar. Aslıhan Doğan, bir transfer dönemini daha beklemesin
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Arda Turan ile Aslıhan Doğan kına ve nişanı 2 hafta içerisinde Çırağan Sarayı’nda yapacak. Çift, Marmaris’te dünya evine girecek. Öte yandan Aslıhan Doğan’ın hamile olduğu öğrenildi.
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"CEZAEVİ ZİYARETİ EVLİLİĞİ GETİRDİ"
GÜLBEN Ergen’in şikâyeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil cezaevinden çıktı. Serengil, “3 gün 3 yıl gibi geldi” derken şarkıcı Yaşar İpek’le olan aşkını da doğrulayarak 10 Temmuz’da evleneceklerini açıkladı. Serengil’in hapishaneden çıktıktan sonraki ruh halini ve Yaşar İpek tercihini nasıl yorumlarsınız?
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O.B.: Yazılarımda da sürekli belirttiğim gibi Seren Serengil’i çok sempatik bulan biriydim ama bu dönemi öyle yozlaşmış bir şekilde yönetti ki soğudum kendisinden. Zaten tek ilginç tarafı Gülben Ergen’e açtığı savaştı, onu da eline yüzüne bulaştırdı.
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E.Ö.: Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki mevzudan ben değil çevremde tanıdığım, tanımadığım herkes bunaldı ve sıkıldı. Ama Yaşar İpek’le evlenmesine sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Bazen kötü olayların içinden güzel olaylar doğar ve yeşerir. Bence hiç geciktirmesinler hatta temmuzu bile beklemesinler. Hemen evlensinler.
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İ.D.: Seren Serengil’in önceki ilişkilerine baktığımda Yaşar İpek tercihi hiç şaşırtmadı. Evlilik kararının hapisle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Seren Serengil evliliği, yuvayı seviyor. Umarım bu kez mutlu olur.
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B.İ.: Seren Serengil, âşık olmadığını söylediği Yaşar İpek’e hapishane sürecinde yalnız bırakmadığı için sevgi hissetmeye başladığını açıklamıştı. Bu muameleyi sindirip evleneceğini sanmıyorum Yaşar İpek’in. Çok yakın bir zamanda bu çiftin kavga haberlerini konuşacakmışız gibi geliyor.
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K.K.: Helal olsun Seren’e, aslanlar gibi yattı çıktı! Yaşar İpek tercihine ben ne karışırım. 10 Temmuz’a kadar ayrılmamayı başarabilirlerse mutluluklar dilerim, bir yastıkta kocasınlar...
R.B.: Seren Serengil 3 günlük cezaevi ziyaretini evlilikle taçlandırıyor. Daha 1 ay öncesine kadar Serengil’in esamisi okunmazken, 2 kadının mahalle kavgasının sonucunda Türkiye gündemine oturması, 3 günlük misafir olduğu hapishane şovunu mağduriyetle sonuna kadar kullanması ve siyasi köşe yazılarına bile konu olması bizim ülkemize özel bir durum olsa gerek. Serengil, cezaevi mağduriyetini sonuna kadar kullanıp biraz da özel hayatımla gündemde kalayım diyor. Yaşar İpek’le evleneceğine inanmıyorum.
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"ULUSÇA ORTAK SEVİNCİMİZ OLDU"
2016 yılında Pınar Dilek’le dünya evine giren Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan mutlu haberin videosunu “İnsanlar hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Çok mutluyum” sözleriyle açıkladı. Babalık Tarkan’ı nasıl etkiler sizce?
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O.B.: Evet çok mutluydu hatta kamerayı kendi kullanmıyor olsa müjdeyi göbek atarak veriyor olabilirdi sanki. Baba olması şaşırtıcı değil bence, bu ani evliliği bir anlama kavuşturan tek şey Tarkan’ın baba olma isteği çünkü.
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E.Ö.: İkinci cümleten hayırlı uğurlu olsun haberimiz Tarkan ve baba olması. İnsanlar çok uzun süredir bu haberi bekliyordu, Tarkan tam zamanında verdi haberi. Pek de heyecanlı ve gözleri dolu doluydu. Baba olma özlemi çeken bir adamın heyecanı çok hissedildi.
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İ.D.: Bir değil birkaç çocuk yapsalar keşke. İyi, vicdanlı, eğitimli, akıllı, yetenekli insanların çoğalmasını istiyorum. Tarkan’ın biraz pinpirikli ama çok iyi bir baba olacağından eminim.
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B.İ.: Mars’a giden otomobilimiz yok ama baba olacak megastarımız var. Ulusça ortak sevinç kaynağımız oldu adeta Tarkan’ın müjdeli haberi. Hepimiz sanki bu haberi bekliyormuşçasına sevindik. Tarkan bence müthiş baba olur. Tarkan’ın babalık müjdesinin arkasını da haberleriyle HT Magazin getirdi. Arda Turan ve Kenan Doğulu da baba oluyormuş.
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K.K.: Babalığın Tarkan’ı nasıl etkileyeceğinden çok ülkeyi nasıl etkileyeceğini merak ediyorum ben! Adam baba olacağını açıkladığından beri 20’ye yakın kişiden telefondan, WhatsApp’tan yüz yüze hep aynı soruyu duydum: “Bebek kız mı erkek mi?” “Ultrason cihazı mıyım ne bileyim!” diyorum yine anlamıyorlar. Millet kendini Megabebek’in amcası, teyzesi, halası, dayısı filan gibi görüyor. Tarkansever bir hanım arkadaşım sanki kendisi Megastar’dan hamileymiş gibi mutlu ‘kızlarına’ isim arıyordu önceki akşam! Bu bebek hakikaten ‘Mega’ olacak...
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R.B.: Tarkan’ın evlendiği hafta bu sütunlarda “Baba olmak istediği için evlendi, yoksa bu yaşına kadar evlenmeyen Tarkan neden nikâh masasına otursun?” demiş- tim. Öngörülerimde haklı çıktım. Tarkan da insan, Mars’tan gelmedi, o da her insan gibi çocuk sahibi olmak isterdi ve oluyor. Tarkan’ın çok iyi bir baba olacağını düşünüyorum. Hayatın ona kazandırdıklarıyla mutlu bir aile kuracaktır.
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"METİN KISKANILAN ADAM KONUMUNDA"
ADRIANA Lima ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen yazar Metin Hara sevgilisiyle bu kez Miami sokaklarında ele ele öpüşürken görüntülendi. Lima’nın kıyafet tercihi hamilelik iddialarını gündeme getirdi. Bu ilişki nereye evriliyor sizce?
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O.B.: Bakışlara aldırış etmeden öpüştüler çünkü etraflarında bir kamera olduğunu biliyorlardı. Her seferinde öpüşürken yakalanıyorlar, buna tesadüf gözüyle bakana söyleyebilecek bir şey yok.
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İ.D.: Bu çift dünyanın neresinde olursa olsun her öpüştüğünde bir şekilde fotoğraflarının çekilip basına servis edilmesi kimseye tuhaf gelmiyor mu artık?
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B.İ.: İlişkinin evrildiği nokta Metin Hara’nın ilişkilerinin gerçekliğine inanmayanları ağzıyla kuş tutsa inandıramayacağı. Adriana Lima Türk erkeklerinin bir kısmı için arzu nesnesi haline geldiğinden Metin Hara da haliyle en kıskanılan adam konumunda. Kıskanç Türk erkeklerinin eğlence amacıyla ilişkiye çamur atması tamam da, çoğunluk ‘reklam aşkı’ şakalarını gerçek sanıyor.
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K.K.: Valla Metin Hara’ya bir özür borçluyuz sanki! Çok ağır eleştirdik; “Reklam yapıyor” dedik, “Bir aya kalmaz ayrılırlar” dedik. (Bazı demeçlerini hâlâ yanlış buluyorum, o ayrı.) Ama o ve Adrina hâlâ birlikteler ve gayet mutlu görünüyorlar! Bir de bebekleri olursa Metin hepimizi tam ters köşeye yatırmış olur...
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R.B.: Adriana Lima ile Metin Hara aşklarını dolu dolu yaşıyorlar. Reklam filan dendi ama onlar çok mutlu, gerisi yalan. Kıskananlar çatlasın!
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"PARA KAVGASI DOSTLUKLARI BİTİRİYOR"
MESAM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geçen hafta istifa eden Orhan Gencebay, yönetim kurulu üyeliğinden de istifa etti. Gencebay, kendisi için “Artık Orhan’a güvenmem” diyen Arif Sağ’a, “Yarım asırdan fazladır dostumdu, bu dostluk artık bitmiştir. Art niyetle verdiği bilgilerden dolayı, bu dostluğu kendisi bitirmiştir” yanıtını verdi. Candan Erçetin ise, “Kan değişimi şart, 2 dönem prensibi benimsenmeli” dedi. Müzik dünyasını nasıl günler bekliyor?
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OBEN BUDAK: Candan Erçetin haklı, kan değişimi şart. Orhan Gencebay da Arif Sağ da Garo Mafyan da yıllardır yönetimdeler. Neden bir değişiklik yapamadılar, neden her şey sadece lafta kaldı? Koltuk merakı her konuda her bünyeye sızmış galiba.
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ESİN ÖVET: Babalar kavga ederse çocuklar ne yapsın? Bu müzik birlikleri ben kendimi bildim bileli kavga ediyor, mantıklı bir yere ulaşamıyor. Bunu mantıklı bir ölçüye oturtacak aklıselim kimse yok mu?
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İPEK DURKAL: Benim duyumlarım Sağ’ın haklı olduğu yönünde ama yine de içeride tam olarak neler yaşandığını bilmiyoruz. MESAM’da kuruluşundan bu yana hep kavga, tartışma, anlaşmazlık vardı. Gencebay da Sağ da saygın, güvenilir isimler. Onlar bile bu noktaya geldiyse MESAM’ın işi bundan böyle daha da zor...
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BÜLENT İPEK: Kim haklı kim haksız henüz belli değil. Ama para Arif Sağ ile Orhan Gencebay’ı da birbirine düşman edecekse ‘batsın bu dünya’. Dünün telif anlayışını tanıtmaya, oturtmaya çalışan küçük dernekleri bugün milyonlar toplayıp paylaştıran finans kuruluşlarına dönüştü. Böyle olunca para kavgası dostlukları da bitirmeye başladı. Kavgada adı geçen isimlere bakın: Orhan Gencebay, Arif Sağ, Candan Erçetin, Sezen Aksu vs. Ortak değerlerimiz aşınıyor. Herkes bir bunu düşünsün, bize ne oluyor?
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KADİR KAYMAKÇI: MESAM’ı neyin beklediği umurumda değil! Ben asıl ortada nasıl bir ‘rant’ dönüyormuş ki Sağ ve Gencebay gibi 2 büyük sanatçının 50 yıllık dostluğunu bitirmiş ona şaşıyorum. Dünyanın hangi makamı, hangi koltuğu, hangi telifi 50 yıllık dostluktan değerlidir ki? Bir “Alo” deyip her şeyi çözebilecekken gazeteler üzerinden birbirlerine laf yetiştirip ‘dostluklarını’ çarçur eden 2 ‘koca’ adam! Yazık içine düştükleri şu duruma, ben onlardan çok üzülüp utandım!..
REŞAT BALCIOĞLU: Babalar yakış- madı! Bir tarafta “Hatasız kul olmaz” diyen Orhan Gencebay, diğer tarafta “Gelin canlar bir olalım” diyen Arif Sağ. Verilen demeçler 2 ustaya da yakışmadı. Neyin kavgasını veriyorsunuz? MESAM’da bir değişiklik istiyorsanız, adınıza yakışır bir şekilde demokratik ortamda tartışarak bunu yapabilirsiniz. Özellikle Gencebay’ın medya üzerinden başlattığı bu tartışma halkın gönlünde kula kulluk edenlerin hak ettiği bir sonuca ulaşacak gibi görünüyor.
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"HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ"
YOĞUN bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan İrem Derici bildiğini okumaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı bir mekân çıkışı alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı ve etrafına küfürler savurdu. Derici’nin iyi bir danışmana veya hayatını değiştirecek bir aşka ihtiyacı olabilir mi?
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O.B.: Nasıl yani, bir gece alkolü fazla kaçırmak büyük mesele mi? Arkadaşlarınlasındır içersin, çok mutlusundur fark etmez fazla kaçırırsın. İrem’in üzerine gitmek ne kadar doğru? Uslanmaktan kastınız evlenince lady’ye dönen modellerin sahteliğiyse, kimse boşuna beklemesin, İrem Derici öyle olmayacak!
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E.Ö.: Koskoca insan için “Uslanacak mı?”, “Yine bildiğini okuyor” gibi sözler çok çirkin geliyor. Kocaman, aklı başında, kendi hayatının kararını verecek bir kadın. Ne istiyorsa, nasıl istiyorsa öyle yaşar. Sadece başarılı bir kadın olarak sağlığına dikkat etmesi temennisinde bulunabiliriz. Öbür türlü nasıl yaşayacağına kendi karar verir. İsterse her gün 7-24 içer, isterse 7-24 spor yapıp sağlıklı beslenir. Kime ne?
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İ.D.: İrem Derici bir açıklama yaptı ve kendi halinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi zaten. Bundan sonra kendisine dikkat edecektir diye düşünüyorum.
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B.İ.: Ne olmuş, birine zarar mı vermiş İrem Derici? Trafikte araba mı kullanmış, öyle sahneye mi çıkmış; hayır. Genç, bekâr bir popçu. Bir gece biraz dağıtmış, sonra arkadaşının kolunda eve gitmiş. Kariyer sorgulatacak bir durum değil.
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K.K.: İrem Derici, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edebilecek yaşta. Ben ona şöyle yap, böyle davran, “Ağzınla iç” falan diyemem. Hangimiz alkolü fazla kaçırmıyoruz ki bazen? Hayatını değiştirecek şey aşk mı? Bakın ondan da emin değilim!
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R.B.: Huylu huyundan vazgeçmez. Yemeyi, içmeyi ve aşk yaşamayı seviyor. Ancak İrem Derici, alkol alınca kendini taşıyamıyor. Her zaman söylüyorum iyi şarkı söylemek örnek insan olmak anlamına gelmiyor.
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"KISKANMAKTA GAYET HAKLI"
MESUT Özil’in Rihanna’yla paylaştığı fotoğrafın altına yapılan yorumlar sevgilisi Amine Gülşe’yi kıskandırdı. Gülşe, “Amine out, Rihanna in” gibi yorumlara kafayı taktı. Mesut Özil sosyal medyada Rihanna’yla fotoğrafının altına yazılan olumsuz yorumları sildikten sonra sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Bu kıskançlık normal mi?
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O.B.: Hem anormal hem komik! Kadınlar ne zannediyor, zorla yaptırdıkları şeyin gerçek olduğunu mu düşünüyorlar? Bu hareketlerin erkeği adım adım soğuttuğunun farkına vardıklarında iş işten geçmiş oluyor, olan bu.
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E.Ö.: Anormal ötesi ve saçmalık. Belli ki Rihanna hayranı ve zaten fotoğraftaki durum ve hissiyat da bu olduğu için kıskanması çok saçma. Ama tabii Adriana Lima ve Metin Hara gerçeği de dağ gibi. Olmaz demiyor birçok kişi, o yüzden aklına şüphe düşmüş olabilir. Adriana Lima dengeleri altüst etti.
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İ.D.: Mevzu ikili ilişkiler olunca sevgilinin yakıştırıldığı kadın Rihanna da olsa komşun da olsa fark etmez. İnsana bir sinir gelir. ‘Amine out’ ne demek! Kız haklı...
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B.İ.: Amine Gülşe kıskanmakta gayet haklı. Niye anormal olsun? Bunu söylemek ‘Rihanna’nın Mesut Özil’le ne işi olur?’ anlamına gelir ki bu hiç doğru değil. Mesut Özil’de şöhret, para, başarı, karizma her şey var. Dünya çapında bir futbol yıldızı. Rihanna ise eski Rihanna değil.
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K.K.: Niye anormal olsun yahu! Amine, Mesut’un yanında Rihanna’yı kıskanmayacak da Abumeyang’ı mı kıskanacak? Suyunu çıkarmadan olur böyle ufak tefek kıskançlıklar... Bence bütün olanlar ‘fair play’ çerçevesinde gerçekleşmiş; oyna devam...
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R.B.: Her kadın âşık olduğu bir adamı başka bir kadınla görünce kıskanır. Şimdi Amine Gülşe gidip Brad Pitt’le yanak yanağa fotoğraf paylaşsa Mesut Özil bu duruma ne diyecek? “Brad Pitt’le çok yakışmış” diyebilecek mi?
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MASANIN ÜSTÜNDEKİLER
SIK sık gece hayatıyla gündeme gelirken ve sağlıksız yaşıyor görüntüsü verirken dikkatli beslendiğini ve düzenli olarak spor yaptı- ğını açıklayarak şaşırtan Teoman.
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TÜRK müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar’ın 3. ölüm yıldönümünde, usta sanatçının hayatından önemli kesitlerin ve iz bırakan şarkılarının yer aldığı ‘Müzeyyen’ müzikalini sahneleyen Şevval Sam.
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MASANIN ALTINDAKİLER
PİYASAYA çıkardığı ‘Sezen’imin Şarkıları’ albümüyle adından söz ettiren Muazzez Abacı’nın albümünü, satışa çıkmadan 3 gün önce Youtube’a yükleyen Hintli dijital korsanlar.
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Yedi yaşındaki kızı Asya'ya ağır yetişkin makyajı yaparak düğüne götüren, gelen eleştirilere “Ben ünlüyüm, alışığım tepkilere. İnsanlar kötülükten besleniyor.” diye cevap veren oyuncu Yeliz Yeşilmen.
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