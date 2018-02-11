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K.K.: Helal olsun Seren’e, aslanlar gibi yattı çıktı! Yaşar İpek tercihine ben ne karışırım. 10 Temmuz’a kadar ayrılmamayı başarabilirlerse mutluluklar dilerim, bir yastıkta kocasınlar...

R.B.: Seren Serengil 3 günlük cezaevi ziyaretini evlilikle taçlandırıyor. Daha 1 ay öncesine kadar Serengil’in esamisi okunmazken, 2 kadının mahalle kavgasının sonucunda Türkiye gündemine oturması, 3 günlük misafir olduğu hapishane şovunu mağduriyetle sonuna kadar kullanması ve siyasi köşe yazılarına bile konu olması bizim ülkemize özel bir durum olsa gerek. Serengil, cezaevi mağduriyetini sonuna kadar kullanıp biraz da özel hayatımla gündemde kalayım diyor. Yaşar İpek’le evleneceğine inanmıyorum.