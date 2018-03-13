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MİNA'NIN BİLİNMEYENLERİNİ REŞAT BALCIOĞLU YAZDI

SOSYETİK BİLE DEĞİL, MEDYATİK HİÇ DEĞİLDİ...

İnsan ölünce arkasından çok şey konuşulur çok şey söylenir ama 7 kız arkadaşıyla birlikte İran’da düşen kendilerine ait özel jette 28 yaşında aramızdan ayrılan Mina için çok şey söylenemez... Şahsen yakından tanıdığım Mina, babası Hüseyin Başaran’ın ‘Prensesim’ diye hitap ettiği iş arkadaşı, biricik kızıydı. Gösterişi sevmezdi, öyle sosyal medyada yazılıp çizildiği gibi şaşaalı bir hayatı yoktu, objektifler eşliğinde bir kez bile doğum günü kutlamadı, magazin sayfalarında bir kez bile ‘dekolteli’ kıyafet giydiği için haber olmadı. Instagram hesabını bile nişanlandıktan sonra açmıştı çünkü mutluluğunu herkesle paylaşmak istemişti. 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda Murat Gezer ile evlenecekti ama olmadı... Üniversite yıllarında başlayan aşk, İran’ın tenha bir dağında son buldu.