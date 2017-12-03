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Reşat Balcıoğlu: O kadar gişe yaptı, hala para mı arıyor?

03.12.2017 - 11:23 | Güncelleme:

  • 1 Reşat Balcıoğlu: O kadar gişe yaptı, hala para mı arıyor?
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    HT MASA ekibi bu hafta Engin Altan Düzyatan’ın emlak yatırımlarını, Galatasaraylı Maicon’un eşi Ursula Roque’un tribündeki kafa kesme hareketini, Gülşen’in, “Dudaklarıma dolgu yaptırmadım, evli barklı kadınım” açıklamasını, Tuvana Türkay’ın köpeğiyle restorandan kovulmasını, Ayla filmi yapımcısının Oscar lobisi için 2 milyon dolar arayışını masaya yatırdı.

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  • 2 Reşat Balcıoğlu: O kadar gişe yaptı, hala para mı arıyor?
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    ‘Emlak ünlüler için en iyi yatırım’

    Engin Altan Düzyatan’ın diziden bölüm başı 150 bin TL, oynadığı son reklamdan da 6 milyon TL aldığı konuşuluyor. Oyuncu “Çoluğumuz çocuğumuz için ev alarak yatırım yapıyoruz. Çok zor kazanıyoruz, riskleri büyük şeylere yatırım yaparak büyük şeyler kazanma taraftarı değilim” dedi. Ünlülerin eve yatırım merakını nasıl yorumluyorsunuz?

  • 3 Reşat Balcıoğlu: O kadar gişe yaptı, hala para mı arıyor?
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    Kadir Kaymakçı: Ben olsam robotçu açardım, geleceğin işi valla ;) Ya da bitcoin alsınlar, ne olduğunu bilmiyorum ama ha bire yükseldiğini görüyorum, iyi bir şey herhalde. Şaka bir yana ticaretten sıfır anlayan biri olarak ünlülerin emlak yatırımı yapmasını anlıyorum! Dünyada mekân ahirette iman...

  • 4 Reşat Balcıoğlu: O kadar gişe yaptı, hala para mı arıyor?
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    Esin Övet: Oyuncularının kazançlarının sürekli haber olmasından şahsen bir haberci olarak çok sıkıldım. Öyle ki bazen oluyor ki dizi tutmuyor ve yayından kaldırılıyor. Ya da oyuncular dizi sonrası üç sene ekrandan uzak kalıyorlar. Setlerde saatlerce çalışmak hiç de kolay değil. Set şartlarının da ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ayrıca adamlar gayrimenkule yatırım yapacaklar başka neye yapsınlar ki. Ülkede en çok değer kazanan şey gayrimenkul. Eski Yeşilçam ustalarının yaşlandıklarında çektikleri ortada.

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  • 5 Reşat Balcıoğlu: O kadar gişe yaptı, hala para mı arıyor?
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    Oben Budak: Eve yatırım merakları gayet normal de oyuncuların “Çok zor şartlarda çalışıyoruz” ağlamaları biraz sıkmadı mı? Dünyanın parasını kazandığınız, üstelik ‘harika senaryolar’ sayesinde kayda değer bir oyunculuk bile sergileyemediğiniz dizilerden bu kadar para kazanıyor olmanız sıra dışı! Ülke insanları sabahtan akşama kadar çalışıp açlık sınırında gezerken bu tip açıklamalardan lütfen vazgeçilsin artık!

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