Reşat Balcıoğlu: O kadar gişe yaptı, hala para mı arıyor?

14 | 36

R.B.: Kovulmuş mu yoksa rica mı edilmiş önce bunu ayırt edelim. Her mekânın ya da işletmenin kuralı var, herkes köpekleri sevecek diye bir kural yok. Kimisi alerjisi olduğu için kimisi de hijyen sorunu yaşadığı için hayvanlarla aynı mekânda yer almak istemeyebilir. Bunu saygıyla karşılamak gerek. İyi o zaman timsah seven biri de sinemaya timsahla gitsin hiç olur mu öyle şey. Hayvanseverlerin de biraz empati kurması lazım. Her zaman her yere hayvanla giremezsin. Bunu istemek hayvansever olmamak anlamına gelmemeli.