Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği’nin bulunduğu Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde yer alan 613. Sokak’ın ismini Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirdi. Sokağı kesen 609. Cadde’nin isminin de Medine Müdafii Caddesi yapılması kararlaştırıldı. İsim değişikliği kararı, Büyükşehir Meclisi’nde oy birliğiyle alındı.
HT Ankara'dan Dilvin Kaygusuz'un haberine göre isim değişikliği kararında, “Medine kahramanı olarak anılan, gösterdiği askeri başarıyla Medine’ye sahip çıkan ve büyük bir destan yazarak tarihe geçen Fahreddin Paşa’nın isminin yaşatılması amacıyla Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde bulunan 613. Sokak’ın ismini Fahreddin Paşa Sokağı, 609. Cadde’nin isminin de Medine Müdafii Caddesi yapılması” ifadeleri yer aldı.
TABELA YARIN TAKILACAK
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararının ardından Büyükelçiliğin bulunduğu sokağın tabelası değiştirilecek. Sokakların yeni isimlerini taşıyan tabelalar yarın yerine takılacak.
"YAZIŞMALARDA ARTIK FAHREDDİN PAŞA SOKAK OLARAK YER ALACAK"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da sokağın adının 'Fahreddin Paşa Sokak' olarak değişeceğini Twitter hesabından duyurdu. Mustafa Tuna paylaşımında "Bundan sonra elçiliğin adresi Medine Müdafii cad. Fahreddin Paşa sokak olarak yazışmalarda yer alacaktır. Hayırlı Olsun." dedi
— Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) January 8, 2018
BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.
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