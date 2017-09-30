Resmi işlerinde özel uçak kullandığı ortaya çıkan ABD Sağlık Bakanı istifa etti

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Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Tom Price, resmi işleri için pahalı özel uçaklar kullandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

ABD Sağlık Bakanı Tom Price, Mayıs ayından bu yana 26 kez özel uçak kullandığını ve vergi gelirlerinden 400 bin doları bu uçuşlara harcadığını itiraf ederek özür dilemişti.

Siyasi haber sitesi Politico'nun yaptığı araştırmaya göre ise Price'ın seyahatleri 1 miyon dolardan fazlaya mal oldu.

Politico, Price'ın yurt dışı seyahatlerinde askeri uçakları kullandığını da iddia etti.

ABD'de, ulusal güvenlik konularında çalışanlar hariç, hükümet yetkilileri iş seyahatlerinde ticari uçuşları kullanmak zorunda.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Price'ın istifasını kabul ettiği belirtildi. Trump daha önceki açıklamalarında masraflardan mutlu olmadığını belirtmişti.

Trump'ın kabinesinde 3 isim daha özel uçak kullanımı nedeniyle inceleme altında.

Price'ın yerine geçici olarak Don J Wright getirildi.

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