Resmi işlerinde özel uçak kullandığı ortaya çıkan ABD Sağlık Bakanı istifa etti

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Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Tom Price, resmi işleri için pahalı özel uçaklar kullandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

ABD Sağlık Bakanı Tom Price, Mayıs ayından bu yana 26 kez özel uçak kullandığını ve bu uçuşların vergi mükelleflerine 400 bin dolara mâl olduğunu itiraf ederek özür dilemişti.

Siyasi haber sitesi Politico'nun yaptığı araştırmaya göre ise Price'ın seyahatleri 1 miyon dolardan fazlaya mal oldu.

Politico, Price'ın yurt dışı seyahatlerinde askeri uçakları kullandığını da iddia etti.

ABD'de, ulusal güvenlik konularında çalışanlar hariç, hükümet yetkilileri iş seyahatlerinde ticari uçuşları kullanmak zorunda.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Price'ın istifasını kabul ettiği belirtildi. Price'ın yerine geçici olarak Don J Wright getirildi.

Trump'ın kabinesinde 3 isim daha özel uçak kullanımı nedeniyle inceleme altında.

Washington Post ve Politico'nun araştırmasına göre:

İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Haziran ayında Las Vegas'tan Montana'ya özel jetle yaptığı uçuş için 12 bin dolardan fazla para harcadı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen ayki tam güneş tutulmasını izlemek için eşiyle birlikte devlet bütçesini kullanarak uçtu.

Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt ticari olmayan uçuşlar için 58 bin dolardan fazla para harcadı.

Trump daha önceki açıklamalarında masraflardan mutlu olmadığını belirtmişti.

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