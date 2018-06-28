"Resmi tatiller ne zaman?" sorusu tatilcilerin en çok sorduğu sorulardan biri. Özellikle bu sene Kurban bayramı çoğunluk tarafından merak konusu. Memleketine gidecek olanlar, tatile gidecek olanlar, kısa programlar yapanlar ve yapacak olanlar resmi tatillerin ne zaman olduğunu sıkça araştırıyor. İşte 2018 ve 2019 yılı resmi tail ve dini bayramları...
2018 RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLAR TARİHİ
|
15 TEMMUZ DEMOKRASİ GÜNÜ
|
1. GÜN
|
15 TEMMUZ 2018
|
PAZAR
|
KURBAN BAYRAMI AREFESi
|
YARIM GÜN
|
20 AĞUSTOS 2018
|
PAZARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI
|
1. GÜN
|
21 AĞUSTOS 2018
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI
|
2. GÜN
|
22 AĞUSTOS 2018
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI
|
3. GÜN
|
23 AĞUSTOS 2018
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI
|
4. GÜN
|
24 AĞUSTOS 2018
|
CUMA
|
ZAFER BAYRAMI
|
1 GÜN
|
30 AĞUSTOS 2018
|
PERŞEMBE
|
CUMHURİYET BAYRAMI
|
1,5 GÜN
|
28 EKİM 2018
29 EKİM 2018
|
PAZAR-
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.
UZUN VADE DE TATİL PLANI DÜŞÜNENLER, 2019 RESMİ TATİLLERİ!
|01 Ocak 2019 Salı
|Yılbaşı
|23 Nisan 2019 Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|01 Mayıs 2019 Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü*
|19 Mayıs 2019 Pazar
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı Arefesi
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|07 Haziran 2019 Cuma
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|30 Ağustos 2019 Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019 Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|29 Ekim 2019 Salı
|Cumhuriyet Bayramı
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