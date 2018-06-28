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Resmi tatil günleri 2018: Resmi bayramlar, bayram tatilleri kaç gün olacak?

Bayramın geçmesi ve havaların iyiden iyiye ısınmaya başlaması tatilcileri resmi tatil günlerinin hangi günler olduğunu merak etmesine yol açtı. Bu sene yaz mevsimine denk gelen Kurban bayramının hangi güne geleceği ve diğer resmi tatil günlerinin hangileri olduğu sıkça araştırılıyor...

28.06.2018 - 11:16 | Güncelleme:

"Resmi tatiller ne zaman?" sorusu tatilcilerin en çok sorduğu sorulardan biri. Özellikle bu sene Kurban bayramı çoğunluk tarafından merak konusu. Memleketine gidecek olanlar, tatile gidecek olanlar, kısa programlar yapanlar ve yapacak olanlar resmi tatillerin ne zaman olduğunu sıkça araştırıyor. İşte 2018 ve 2019 yılı resmi tail ve dini bayramları...

2018 RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLAR TARİHİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ GÜNÜ
1. GÜN
15 TEMMUZ 2018
PAZAR
KURBAN BAYRAMI AREFESi
YARIM GÜN
20 AĞUSTOS 2018
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
21 AĞUSTOS  2018
SALI
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
22 AĞUSTOS  2018
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
23 AĞUSTOS  2018
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
24 AĞUSTOS  2018
CUMA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS 2018
PERŞEMBE
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM  2018
29 EKİM 2018
PAZAR-
PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.

UZUN VADE DE TATİL PLANI DÜŞÜNENLER, 2019 RESMİ TATİLLERİ!

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün)
07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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