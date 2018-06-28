"Resmi tatiller ne zaman?" sorusu tatilcilerin en çok sorduğu sorulardan biri. Özellikle bu sene Kurban bayramı çoğunluk tarafından merak konusu. Memleketine gidecek olanlar, tatile gidecek olanlar, kısa programlar yapanlar ve yapacak olanlar resmi tatillerin ne zaman olduğunu sıkça araştırıyor. İşte 2018 ve 2019 yılı resmi tail ve dini bayramları...

2018 RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLAR TARİHİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ GÜNÜ 1. GÜN 15 TEMMUZ 2018 PAZAR KURBAN BAYRAMI AREFESi YARIM GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 2018 29 EKİM 2018 PAZAR- PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.

UZUN VADE DE TATİL PLANI DÜŞÜNENLER, 2019 RESMİ TATİLLERİ!

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün) 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı