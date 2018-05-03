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Kültür-Sanat

Ressamların gözünden ‘Güzel Türkiyem’!

Türkiye’nin mimarisinin, tarihi ve kültürel güzelliklerinin anlatıldığı ‘Güzel Türkiyem’ sergisi Sultanahmet'te kapılarını açtı

03 Mayıs 2018 Perşembe, 14:26:01

Uluslararası Sanat Projesi kapsamında dokuzu yabancı on ressamın buluştuğu ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel güzelliklerinin yansıtıldığı ‘Güzel Türkiyem’ sergisi Sultanahmet’te açıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; sergide Elvira Yakovchik, Anastasia Lapitskaya, Cornelia Margan, Ethem Baymak, Janara Sabden, Stefan Hadzi Nikolov, Svetlana Elantseva, Vahid Novruzov, İlham Enveroğlu ve Tülay Deniz Gümüş’ün eserleri yer alıyor.

Eserleri sergilenen ressamlardan Ukraynalı Elvira Yakovchik, Türkiye’nin güzelliklerinden etkilendiklerini ve sergiyi açmaya böyle karar verdiklerini anlattı: “Hayatım boyunca resim yaptım. 4 yıl önce Ukrayna’nın Donetsk şehrinden geldim. Türkiye’de özellikle mimari ve insan ilişkilerinden çok etkilendim. Bu sayede fuar ve resim çalışması yapma fikri aklıma geldi. Kısa sürede kendi çizimlerimi bir araya getirdim.” İstanbul’un mimarisi, tarihi yapısı, dokusu ve ruhuna dair eserlerin görücüye çıktığı sergi 15 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

 

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