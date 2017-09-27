Restoranın ortasına asılan doldurulmuş inek tartışma yarattı

Avustralya'nın Adelaide kentinde bir restoranın ortasına doldurulmuş inek asılması tartışma yarattı.

Et de satılan Etica adlı pizzacının sahipleri Federico ve Melissa Pisanelli sekiz yaşında kesilen Hereford cinsi Schvitzy adlı ineği, müşterileri et ve süt ürünleri tüketimi konusunda "düşünmeye sevk etmek için" astıklarını söyledi.

Üç ay önce açılan restoranda, mezbaha konsepti kullanılıyor.

Lokantadaki ineğin fotoğrafı sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.

Schvitzy'nin restorandan kaldırılması için internette başlatılan kampanyaya 4500'den fazla kişi destek verdi.

İnternetteki dilekçede, "Hayvanı bu şekilde görmek şoke edici. Hayvanın oraya asılması, insanlara diğer canlı türlerinin öldürülmesi ve onlara işkence edilmesi konusunda suçluluk duymamaları gerektiği mesajını veriyor" deniliyor.

Ancak Federico Pisanelli, restoran açıldığından bu yana enstalasyona birçok olumlu tepki aldıklarını da söylüyor.