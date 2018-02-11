Restoranlar da tıpkı havayolları veya oteller gibi fiyatlama yapabilir mi? Bir başka deyişle aynı yemek boş zamanlarda daha ucuza, yoğun günlerde daha pahalıya satılabilir mi? Bu tartışmayı ateşleyen Londra’daki Bob Bob Ricard isimli restoranın belirlediği yeni fiyat politikası oldu. HT Pazar'dan Murat Bozok'un haberi...

Bob Bob Ricard oldukça pahalı bir restoran. Kişi başı hesap ortalama 100 pound civarında geliyor. Yeni aldıkları karar ile aynı mönü için üç farklı fiyat belirlemişler. Pazartesi öğlen yemeklerinde yüzde 25 indirim yapıyorlar. Pazar, pazartesi ve salı akşam yemeklerinde yüzde 15 indirim yapıyorlar. Cuma ve cumartesi akşam yemeklerinde ise indirimsiz normal fiyatlar üzerinden ilerliyorlar. Örneğin cuma akşamı restoranın mönüsündeki ‘ıstakozlu makarna’ için 26.50 pound ödemek gerekirken, aynı tabağı pazartesi öğlen 19.75 pound’a satıyorlar.

Bu Bob Bob Ricard’ın patronu olan Leonid Shutov’un ilk pazarlama numarası değil. Daha önce de restoranındaki tüm masalara, üzerinde “Şampanya için düğmeye basın” yazan altın varaklı kapı zilleri koydurmuştu. Kendisi ile bu konu üzerine yapılan röportajında, bu kapı zilleri sayesinde şampanya satışlarının iki katından fazla arttığını söylemişti. Bakalım aynı mönü için farklı fiyatlar belirlemek politikası da benzer bir etki yapacak mı? Zira her yeni fikirde olduğu gibi bu konu ile ilgili de çatlak sesler gelmiyor değil.

Eleştiriler iki farklı eksende toplanıyor. Bir grup, aynı yemeğin farklı zaman dilimlerinde daha ucuza satıldığını bilen müşterilerin kendilerini aldatılmış hissedebileceğini düşünüyor. Bunun da yoğun günlerde gelen müşteri sayısının uzun vadede azalmasına neden olacağı kanısındalar. Açıkçası buna katılmıyorum, çünkü buna alıştığımızı düşünüyorum. Sadece havayolları ve oteller değil, nerede ise tüm perakende mağazaları belirli zaman dilimlerinde indirime giriyor ve kimse bunu kendine bir dert edinmiyor.

KÜLLİYEN ZARAR EDECEĞİNE...

İkinci grup biraz daha maliyet odaklı yaklaşıyor. Kâr marjları değişmekle birlikte sağlıklı bir restoranda bu oran cironun yüzde 20 ile yüzde 25’ine denk geliyor. Bu grup indirim günlerinde restoranın sıfır kâr veya zararına çalışacağını iddia ediyor. Dolayısı ile yüksek indirim oranlarının restoranın mali yapısını bozabileceğini düşünüyorlar. Eğer yapılan bu yenilik doluluğu ve ciroyu artıracaksa, bu eleştiriye de katılmam mümkün değil. Restoranların kira, maaş, sigorta gibi birçok sabit gideri var. Belirli günlerde göz göre göre iş yapmayıp, külliyen zarar edileceğine sadece maliyetleri karşılamak hiç de kötü bir fikir değil.

Bob Bob Ricard’ın uygulamaya başladığı bu fiyat politikası kendi çapında küçük bir adım olarak gözükse de, ilerisi için yeni ufuklar açabileceği kanısındayım. Hiçbir şey değiştirmeyecekse bile, bir ilk olarak gazetelerde kendinden söz ettirerek bir pazarlama malzemesi oluşturmayı başardı. Tabii ki bu işten en kârlı çıkacak olan tüketiciler. Özellikle de pazartesi öğlen restoranda yemek yemeyi tercih edenler...