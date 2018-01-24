Türkiye’nin tarihi mirasının restorasyon ve konservasyonlarının yapıldığı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü restoratörleri, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eserlere doktor hassasiyetiyle dokunuşlar yaparak gelecek nesillere de aktarılmasını sağlıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 1985 yılında kurulan merkez, 2012 yılında çıkarılan yasayla açılan 9 bölge laboratuvarıyla gücüne güç kattı. İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürü Ali Osman Avşar, personelin 17’sinin yüksek lisans, 7’sinin doktora yaptığını kaydetti.

Marmaray kazılarından çıkan 8 bin küçük sualtı buluntusunun konservasyonu için cihazların alındığını aktaran Avşar, “Cihazların kurulacağı mekân hazırlanıyor. 2-3 ay içinde o buluntuların konservasyonuna başlayacağız” dedi.

Restorasyon ve konservasyon projelerinin yanı sıra replika çalışması yaptıklarını da ifade eden Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki İskender Lahti’nin bir replikasını yaptıklarını ve bu replikanın şu an Makedonya’daki müzede teşhir edildiğini kaydetti. Avşar, Topkapı Sarayı ve kentteki camilerde bulunan çinilerin ise tek tek numaralandırılarak katalog haline getirildiğini de belirtti

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