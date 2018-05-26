Reus Deportiu - Cordoba karşılaşma önü

İspanya 2.Lig maçında Reus Deportiu ile Cordoba, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Reus Deportiu 52 puanla 13. sırada, Cordoba 45 puanla 19. sırada bulunuyor. Reus Deportiu son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cordoba, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 322. İddaa'da Reus Deportiu kazanır 5.00, berabere biter 3.50, Cordoba kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Reus Deportiu son haftadaki Elche müsabasında 0-1 yenildi.

Cordoba, Real Oviedo karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Reus Deportiu, 19 gol attı ve 12 gol yedi.

Cordoba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti. Cordoba, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 39 kez topu kendi kalesinde gördü.