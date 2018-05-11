Reus Deportiu - Tenerife rakamlar

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Reus Deportiu, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Tenerife takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Reus Deportiu 51 puanla 13. sırada, Tenerife 53 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Reus Deportiu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tenerife, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 340 kodlu maçı oynayanlar; Reus Deportiu galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Tenerife galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Reus Deportiu önceki hafta Elche mücadelesinde 0-1 yenildi.

Tenerife ise Alcorcon maçında 2-0 kazandı.

Reus Deportiu, evinde 7 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 11 gol yedi.

Tenerife, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Tenerife, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 31 kez topu kendi kalesinde gördü.