Reus Deportiu - Zaragoza karşılaşma önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Reus Deportiu, 27 Nisan 2018 Cuma günü Zaragoza takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 47 puanlı Reus Deportiu 13. sırada bulunuyor, Zaragoza 58 puana sahip ve 6. sırada. Reus Deportiu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Zaragoza son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 215. İddaa'da Reus Deportiu kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Zaragoza kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Reus Deportiu önceki hafta Almeria mücadelesinde 1-0 yenildi.

Zaragoza ise Tenerife maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Reus Deportiu, 17 gol attı ve 10 gol yedi.

Zaragoza ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zaragoza, 23 gol atarken 24 gol yedi.