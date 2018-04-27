Reus Deportiu - Zaragoza karşılaşma önü

Reus Deportiu ve Zaragoza, 27 Nisan 2018 Cuma günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 47 puanlı Reus Deportiu 13. sırada bulunuyor, Zaragoza 58 puana sahip ve 6. sırada. Reus Deportiu son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zaragoza, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 215. İddaa'da Reus Deportiu kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Zaragoza kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Reus Deportiu son haftadaki Almeria müsabasında 1-0 yenildi.

Zaragoza ise Tenerife maçında 1-2 yenildi.

Reus Deportiu, evinde 7 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 10 gol yedi.

Zaragoza, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zaragoza 23 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.