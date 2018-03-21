Reuters: Doğan Medya Grubu Demirören'e satılacak

Demirören Grubu'ndan Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, Demirören grubunun Doğan Medya grubunu satın almak için anlaştığını ve konu ile ilgili açıklamanın bu akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılacağını söyledi.

Reuters'ın sorusunu yanıtlayan yetkili, "Doğan medya grubunu almak için görüşme yürütülüyordu. Belli aşamaya gelindi ve satın alma konusunda anlaşmaya varıldı. Doğan Grubu'nun bu akşam saatlerinde KAP'a açıklama yapması bekleniyor" dedi.

Hürriyet grubundan bir yetkili de, "(Doğan Grubu yetkilileri) satışa ilişkin çalışanlara bilgi verildi. Satış işlemine dair KAP'a detaylı açıklama bugün yapılacak. Verilen bilgiye göre, Demirören, Doğan grubunun medya şirketlerini aldı" diye konuştu.

DOĞAN HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Holding hisseleri Doğan Medya Grubu'nun Demirören grubuna satıldığına yönelik haberlerin ardından tavan fiyattan hareket etti.

Doğan Holding hisseleri yüzde 19,8 yükselişle 0.87 liraya, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 19,42 yükselişle 1.23 liraya Doğan Gazetecilik ise yüzde 19,79 artışla 3.39 liraya yükseldi.

Öte yandan Doğan Burada Dergi yüzde 9,97 ve Ditaş Doğan Yedek Parça yüzde 9,03 yükseldi. Doğan Holding iştiraklerinden Milpa da yüzde 18,52 değer kazandı.

Hisselerin tamamında birer kez devre kesici çalıştı.

Demirören grubu Enerji, Sanayi, Turizm, Konut Projeleri, AVM, Liman işletmeciliği ve medya gibi alanlarda faaliyet yürütürken, 2011 yılında Doğan grubundan Milliyet ve Vatan gazetesini satın almıştı.