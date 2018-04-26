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Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi'nin fotoğraflarını Reuters geçti. Reuters'ın paylaştığı kareler arasında kız arkadaşı Mine Nur'a süslenmiş kompartımandaki mum ışığında evlilik teklif eden Emre ilgi gördü.

İki yıllık ilişkilerinin ardından trende evlilik teklifini şöyle anlattı: "Seyahati seviyoruz, o yüzden harikaydı. Bu seyahat, hayat yolculuğumuzun kısa bir özeti"