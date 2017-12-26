Reyhan Karaca, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

2017’nin son haftasında önce saç derisi nedeniyle tedavi olan ünlü sanatçı, ikinci kez hastanelik oldu.

Meslektaşının sargıya alınmış bacağının fotoğrafını paylaşan Onur Akay, Reyhan Karaca’nın sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili arkadaşımız Reyhan Karaca, 2017’nin son günlerinde bir hafta içinde iki kez hastanelik oldu. Saç derisinde meydana gelen lezyonlara operasyon yapıldı ve daha sonra yeniden hastaneye kaldırılan Reyhan Karaca’nın, Patella kırıkları olarak bilinen diz kapağı kırıkları teşhisi ile bacağı sargıya alındı. Kendisine acil şifalar dilerim."



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Onur Akay