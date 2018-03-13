Pazartesi akşamları zirvenin hakimi olan Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde babası İdris Koçovalı ile yüzleşen Vartolu’nun ne yapacağı heyecanla beklendi. Bölümün final sahnesinde Berber Muhittin’in dükkanının terasına çıkarak mahalleliye seslenen Vartolu, İdris’e meydan okuyarak şoke edici bir hamlede bulundu. Herkesin içinde Çukur’da doğup büyüdüğünü söyleyen Vartolu, geçmişiyle ilgili büyük gerçeği yani İdris Koçovalı’nın oğlu olduğunu itiraf etti.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan 20’nci bölümüyle reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Çukur, AB’de 11,71 izlenme oranı (rating), 25,56 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 12,07 izlenme oranı (rating), 25,05 izlenme payı (share), Total’de ise 9,63 izlenme oranı (rating), 20,49 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un heyecanla beklenen 20’nci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #vartolu ve #çukur etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #vartolu etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 5 dakika, dünyada 6 saat 55 dakika, #çukur etiketi ise dünyada TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 12 Mart Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

12 MART REYTİNG SONUÇLARI

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