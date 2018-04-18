Reyting sonuçları (17 Nisan) dün ekranlara gelen dizi ve programlar sonrası merak ediliyor. Dün yayınlanan dizi ve programların arasında birincilik için kıyasıya rekabet vardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birincilik koltuğunu bu sezon başlayan Kadın dizisine kaptırmıştı. Ufak Tefek Cinayetler'de ciddi bir hayran kitlesine sahip olurken yarışa son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dahil olmuştu. 17 Nisan'da ezeli yarışta kim birinci oldu? İşte 17 Nisan reyting sonuçları...

17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

1 KADIN FOX TV 21:01 00:18 11.82 27.69 2 ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV 20:42 23:31 7.98 17.84 3 KADIN (OZET) FOX TV 20:00 21:01 6.46 16.18 4 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 21:00 00:16 5.70 13.38 5 MEHMED BIR CIHAN FATIHI KANAL D 20:41 23:48 4.77 10.89 6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00 19:59 4.48 15.99 7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00 20:42 4.10 10.83 8 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00 21:00 3.87 9.47 9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59 12:59 3.48 24.83 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57 20:00 3.40 12.12

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER