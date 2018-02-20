Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölüm ile reytingleri alt üst etti. Zirvenin değişmeyen sahibi oldu.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan 17. bölümüyle reyting sıralamasında zirveye oturdu.

Çukur, AB’de 14,09 izlenme oranı (rating), 30,16 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 14,84 izlenme oranı (rating), 29,48 izlenme payı (share), Total’de ise 11,70 izlenme oranı (rating), 24,27 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi.

Çukur'un heyecanla beklenen 17. bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #kalbimçukurda etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #kalbimçukurda etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 18 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

Somera’nın reyting analizine göre 19 Şubat Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

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