Reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz dizilerinin reytinglerde yarış içinde olduğu biliniyor. İzleyiciler de bu reyting yarışında bu hafta kimin galip geldiğini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki reyting sonuçlarına göre bu hafta hangi yapım birinci oldu? İşte 21 Mart reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI - 21 MART 2018

TOTAL

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE 1 SEN ANLAT KARADENİZ ATV 20:34 00:18 16,55 34,61 2 DİRİLİŞ ERTUĞRUL TRT 1 21:00 23:52 14,81 30,41 3 SEN ANLAT KARADENİZ (ÖZET) ATV 20:00 20:34 9,99 23,37 4 DİRİLİŞ ERTUĞRUL (ÖZET) TRT 1 19:45 21:00 7,79 17,34 5 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX TV 18:59 20:00 4,68 13,74

AB

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE 1 DİRİLİŞ ERTUĞRUL TRT 1 21:00 23:52 18,69 37,69 2 SEN ANLAT KARADENİZ ATV 20:34 00:18 12,37 25,52 3 DİRİLİŞ ERTUĞRUL (ÖZET) TRT 1 19:45 21:00 8,43 19,9 4 SEN ANLAT KARADENİZ (ÖZET) ATV 20:00 20:34 6,12 15,36 5 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX TV 18:59 20:00 5,65 18,88

20+ABC1

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE 1 DİRİLİŞ ERTUĞRUL TRT 1 21:00 23:52 18,45 36,08 2 SEN ANLAT KARADENİZ ATV 20:34 00:18 13,85 27,62 3 DİRİLİŞ ERTUĞRUL (ÖZET) TRT 1 19:45 21:00 9,31 20,69 4 SEN ANLAT KARADENİZ (ÖZET) ATV 20:00 20:34 7,91 18,73 5 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX TV 18:59 20:00 5,47 17,38

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