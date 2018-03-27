Pazartesi akşamlarının klasiği olan Çukur, dün akşam yayınlanan bölümüyle de izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Çukur'un dün akşamki bölümünde Baykal tehlikesine karşı Vartolu ile Yamaç'ın güçlerini birleştirdiği anlar sosyal medyaya da yansıdı. Çukur sadece 26 Mart Pazartesi reyting sonuçlarında birinci gelmekle kalmadı, aynı zamanda TT listesinde 6 saat 10 dakika kalarak sosyal medyada en çok konuşulan programlar arasında birinci geldi. 26 Mart reyting sonuçlarının detayları haberimizde...

TÜM KATEGORİLERDE LİDER!

Çukur, dün akşam yayınlanan 22’nci bölümüyle reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Çukur, AB’de 12,72 izlenme oranı (rating), 28,09 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 12,90 izlenme oranı (rating), 26,59 izlenme payı (share), Total’de ise 10,06 izlenme oranı (rating), 22,31 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un heyecanla beklenen 22’nci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #şahmat etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #şahmat etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 15 saat 5 dakika, dünyada 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 26 Mart Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

12 MART REYTİNG SONUÇLARI

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