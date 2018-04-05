Dün yayınlanan dizi ve programların arasında birincilik için kıyasıya rekabet vardı. 4 Nisan'da ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Börü dizilerinin reyting sonuçları merak ediliyor. Ezeli yarışta kim birinci oldu? İşte 4 Nisan reyting sonuçları

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Reyting Sonuçlarına göre, ezeli rekabeti Sen Anlat Karadeniz küçük bir fak ile kazanarak Diriliş Ertuğrul'u geçti ve 4 Nisan reyting sonuçlarında birinciliği göğüsledi. İddialı dizi Börü ise reytinglerde istediği sonucu alamadı ve listenin ancak 28. sırasında yer aldı.

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