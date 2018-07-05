Reyting sonuçları (4 Temmuz) dün izleyici ile buluşan dizi, film ve programlar sonrası merak ediliyor. final ve sezon finali yapan dizilerin ardından, yaz dizileri dizileri teker teker ekranlardaki yerini almaya başladı. Dün akşam da SHOW TV'de ilk bölümüyle yayınlanan Darısı Başımıza, AB’de 4,12 izlenme oranı (rating), 15,55 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4,11 izlenme oranı (rating), 14,79 izlenme payı (share), Total’de ise 3,99 izlenme oranı (rating), 14,43 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.

4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Total

1 DARISI BASIMIZA SHOW TV 19:59 22:27 3,99 14,43 2 FOX ANA HABER FOX TV 19:00 19:59 3,09 15,15 3 DARISI BASIMIZA (TKR) SHOW TV 22:27 01:22 3,00 13,08 4 CARKIFELEK KANAL D 20:01 22:46 2,60 9,24 5 ATV ANA HABER ATV 18:59 19:53 2,33 11,41 6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57 19:59 2,21 10,70 7 YAKIN TEHDIT (Y.S) KANAL D 22:47 00:33 1,97 7,82 8 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58 15:01 1,95 11,99 9 SALAK MILYONER (T.S) TV8 20:17 22:16 1,89 6,68 10 HABER ÖNÜ SHOW TV 18:28 18:57 1,88 10,44

AB

1 DARISI BASIMIZA SHOW TV 19:59 22:27 4,12 15,55 2 FOX ANA HABER FOX TV 19:00 19:59 3,39 18,26 3 DARISI BASIMIZA (TKR) SHOW TV 22:27 01:22 2,95 12,69 4 KALBIMIN SULTANI STAR TV 20:30 23:51 2,43 8,56 5 YAKIN TEHDIT (Y.S) KANAL D 22:47 00:33 2,20 8,59 6 SALAK MILYONER (T.S) TV8 20:17 22:16 2,05 7,56 7 CARKIFELEK KANAL D 20:01 22:46 2,01 7,38 8 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 23:23 00:42 1,99 8,82 9 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58 15:01 1,98 14,71 10 MILYONLUK RESIM FOX TV 21:46 23:22 1,96 6,49

20+ABC1

1 DARISI BASIMIZA SHOW TV 19:59 22:27 4,11 14,79 2 FOX ANA HABER FOX TV 19:00 19:59 3,39 17,49 3 DARISI BASIMIZA (TKR) SHOW TV 22:27 01:22 2,82 11,73 4 YAKIN TEHDIT (Y.S) KANAL D 22:47 00:33 2,49 9,46 5 KALBIMIN SULTANI STAR TV 20:30 23:51 2,23 7,58 6 MILYONLUK RESIM FOX TV 21:46 23:22 2,08 6,78 7 SALAK MILYONER (T.S) TV8 20:17 22:16 2,07 7,30 8 ÖLÜM YARISI (Y.S) ATV 22:54 01:00 2,03 8,63 9 CARKIFELEK KANAL D 20:01 22:46 1,95 6,90 10 MILYONLUK RESIM FOX TV 21:46 23:22 1,92 7,27