Reyting sonuçları dün ekranlara gelen dizi ve programlar sonrası merak ediliyor. Dün yayınlanan dizi ve programların arasında birincilik için kıyasıya rekabet vardı. 5 Nisan'da ekranlara gelen Survivor, Bizim Hikaye, Avlu ve Vatanım Sensin birbirinden iddialı yapımlar arasında bu sezonun favorileri arasında gösteriliyorlar. Ezeli yarışta kim birinci oldu? İşte 5 Nisan reyting sonuçları

5 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Reyting Sonuçlarına göre, ezeli rekabeti Bizim Hikaye'yi uzun süredir liderlik koltuğundan Survivor etti. Yeni başlayan dizi Avlu ise çok az farklı üçüncü sırada yer adlı. Vatanım Sensin ise yarışın gerisinde kalarak, 6. sıraya geriledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER