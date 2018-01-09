Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde İdris Koçovalı’ya gelen mektup, ekran başındakilere “Vartolu, İdris Koçovalı’nın oğlu mu?” sorusunu sordururken, Yamaç ve Vartolu arasındaki karşılaşma ise gerilimi tırmandırdı. Çukur, heyecan dolu bölümüyle reytinglerde yine birinciliğe yerleşerek zirveye adını yazdırdı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, Sinan Öztürk’ün yönettiği Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup tüm dengeleri alt üst etti. Mektuptaki, “Ya İdris Bey... Bir oğul kaybettin, bir oğul buldun” sözleri ekran başındakileri şoke etti. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki mücadele giderek kızışırken, Vartolu’nun çocukluğunun yer aldığı flashback sahneleri ise izleyicilerin aklında büyük bir soru işareti yarattı: “Vartolu, İdris Koçovalı’nın oğlu mu?”

Çukur, dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle reyting sıralamasında zirveye oturdu. ‘Çukur’, AB’de 8,88 izlenme oranı (rating), 20,56 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 11,06 izlenme oranı (rating), 23,34 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un merakla beklenen 11. bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #kimsinsen etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #kimsinsen Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 55 dakika, dünyada 1 saat TT listesinde kaldı. Birbirinden özel yorumların geldiği sosyal medyada izleyicilerin en çok ilgisini çeken bölümler Vartolu ve Medet’in ilginç diyaloğu, Sadiş ve Vartolu’nun duvar arkasındaki sahneleri ile silahların çekildiği Yamaç-Vartolu karşılaşması oldu. Çukur, Somera’nın reyting analizine göre 8 Ocak Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

Yamaç ve Vartolu arasındaki mücadelenin kızıştığı bölümde Çukur ile Sena arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Yamaç’ın, sevdiği kadınla yolları ayrıldı. Ancak Sena’yı kaybetmeye niyeti olmayan Yamaç, onun her adımını takip ederken bu sırada Vartolu’yu vurmak üzere onun evine giden Muhittin, büyük heyecan yarattı. Yamaç’ın, Muhittin’i durdurmaya çalıştığı anlar ise gerilimi artırdı.

Bölümde Vartolu ile Saadet’in buluşması izleyicilere duygusal anlar yaşatırken, ikilinin türkü söylediği dakikalar ekran başındakileri derinden etkiledi.

ÇUKUR’DAN SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BAŞARI!

Yayınlanmaya başladığı andan itibaren sosyal medya mecralarında gündemin zirvesinde yer alan Çukur’un, Youtube’daki resmi kanalı sadece ilk 10 bölümde 200 milyonu aşkın görüntülenme ile büyük bir başarıya imza attı. Kanalın takipçi sayısı ise 500 bini geçti.

Yamaç ve Sena’nın birbirleriyle yüzleşeceği Çukur’un yeni bölümü 15 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

Reyting sonuçlar

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