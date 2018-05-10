Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi ve dün ekrana gelen programlar ve diziler arasından en çok puanı alan bir yapım günün birincisi oldu. Özellikle Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul'un yarıştığı Çarşamba günlerinde reyting sonuçları da bir hayli çekişmeli. İşte 9 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI

Total

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share 1 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:43:36 24:16:53 14.75 33.09 2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:44:07 24:17:10 13.11 29.57 3 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 19:59:33 20:43:36 7.89 21.6 4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:17 5.46 19.22 5 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:45:39 20:44:07 4.94 13.5 6 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:51:55 3.41 12.01 7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:59 12:59:54 3.33 22.86 8 HAVA DURUMU ATV 19:53:21 19:54:03 2.99 9.31 9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:28:36 23:37:36 2.87 6.38 10 CAKALLARLA DANS 4 (T.S) TV8 19:59:27 22:18:34 2.78 6.68

AB

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share 1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:44:07 24:17:10 15.89 35.52 2 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:43:36 24:16:53 9.39 20.9 3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:17 6.22 25.19 4 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:45:39 20:44:07 5.85 17.69 5 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 19:59:33 20:43:36 4.73 14.35 6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:28:36 23:37:36 3.65 8.08 7 YEMEKTEYIZ TV8 16:22:26 19:19:31 3.56 19.95 8 CAKALLARLA DANS 4 (T.S) TV8 19:59:27 22:18:34 2.59 6.52 9 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:51:55 2.46 9.97 10 HAVA DURUMU ATV 19:53:21 19:54:03 2.44 9.02

ABC+

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share 1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:44:07 24:17:10 16.95 36.25 2 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:43:36 24:16:53 11.55 24.61 3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:17 6.42 23.57 4 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 19:59:33 20:43:36 5.79 16.32 5 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:45:39 20:44:07 5.7 16.02 6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:28:36 23:37:36 3.56 7.57 7 YEMEKTEYIZ TV8 16:22:26 19:19:31 3.16 16.29 8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:59 12:59:54 3.04 21.37 9 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:51:55 2.99 10.97 10 CAKALLARLA DANS 4 (T.S) TV8 19:59:27 22:18:34 2.81 6.67

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