13 Nisan'da New York'ta yapılacak ilk duruşma öncesinde Zarrab suçlamaları kabul etmedi.

Zarrab, yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye yapılan başvuruda davanın düşmesini talep etti. Avukat Anello, eski koğuş arkadaşı 62 yaşındaki Arap asıllı Fildişi Sahilli vatandaşı Faozi Jaber'in Zarrab hakkında cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davanın hiçbir temele dayanmadığını savundu. Davanın Zarrab'ı itibarsızlaştırmak ve para sızdırmak amacıyla açıldığı, bu nedenle düşürülmesi gerektiği kaydedildi. Zarrab'ın savunma dilekçesinde, eski hücre arkadaşı Jaber'in iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, suçlamaların 'hayal ürünü' olduğu iddia edildi.

Reza Zarrab'ın, Manhattan'da beraber kaldığı hücre arkadaşı tarafından "Zarrab'ın kendisine iki kez tecavüz etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla" dava edildiği bildirilmişti. Faouzi Jaber isimli mahkum, Zarrab aleyhine "tecavüz" davası için başvuruda bulunmuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER