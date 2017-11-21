Reza Zarrab davası - Erdoğan: 17-25 Aralık tezgahının aynısını ABD'de kurdular

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanı olduğu AKP'nin meclis grup toplantısında, 17-25 Aralık 2014'teki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında Türkiye'ye tuzak kurulduğunu, Reza Zarrab davasını işaret ederek aynı sürecin şimdi ABD'de devreye sokulduğunu ifade etti.

Erdoğan "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Dik duruşumuz sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" dedi.

ABD'de İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ın yargılandığı davanın ek iddianamesi büyük ölçüde Türkiye'de düzenlenen 17 - 25 Aralık operasyonlarına dayanıyor.

Ek iddianamede Zafer Çağlayan, Reza Zarrab'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

AKP 17-25 Aralık 2014'teki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının Fethullah Gülen taraftarı polis ve savcılarca yürütüldüğünü savunuyor.

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"DEAŞ'ın ortaya çıkış ve kayboluş süreci muammalarla dolu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ortadoğu'daki politikalarının yanlış olduğunu söyleyerek "ABDnin bölgemizde izlediği politikanın yanlışlığı konusundaki endişelerimizi paylaşıyoruz. DEAŞ'ın (IŞİD) ortaya çıkış ve kayboluş süreci muammalarla doludur" dedi.

Bölgeye hâlâ silah yüklü tırların gittiğini belirten Erdoğan "Hadi DEAŞ'ı temizlediğinizi söylüyordunuz, peki hala silah yüklü tırlar neden Suriye'ye geliyor? Siz bu silahlanmayı Kuzey Suriye'de hangi ülkeye karşı yapıyorsunuz? Niçin yapıyorsunuz? Bunları izah etmeleri lazım" dedi.

Erdoğan Suriye ve Irak IŞİD'den tamamen temizlenmiş olsa da bu ülkelerde barış ve huzur konusunda hiç mesafe kaydedilmemiş olduğunu söyledi.