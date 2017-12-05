Reza Zarrab davası için olay yaratacak ses kaydı: İşlemediğin suçları kabul etmelisin

Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davası için dün önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Reza Zarrab'ın önce sanık olarak yargılanacağı açıklanan fakat savcılık ile işbirliği yaparak 'tanık' kürsüsüne çıkarıldığı ve ismi Mehmet Hakan Atilla davası olarak değişen davada Atilla'nın avukat ekibinden mahkemeye flaş bir ses kaydı delil olarak sunuldu. Zarrab'ın federal hapishanede yaptığı bir telefon görüşmesinin yer aldığı konuşma çözümlerinde henüz kim olduğu anlaşılamayan bir isim, Zarrab'ı hapishaneden çıkmak için "işlemediği bir suçu" kabul etmeye teşvik ediyor.



New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada savcılığın tanığı olan iş adamı Reza Zarrab'ın "hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği ortaya çıktı.

Atilla'nın avukatları, Zarrab'ın hapishanedeki telefon görüşmelerinin kayıtlarına ilişkin mahkemeye bir mektup sundu.

Savunma avukatlarının sunduğu mektupta, 15 Eylül 2016'da Zarrab ile Ahad isimli bir kişi arasında geçen telefon konuşmasında Zarrab'ın "ABD'de hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği belirtildi.

Mektupta Zarrab'ın "daha az ceza alabilmek için yalan ifade vermekte istekli olduğu" belirtildi.

Ancak, mahkemenin elektronik belgelere erişim sistemine yüklenen mektup, kısa süre sonra mühürlendi ve kamu erişimine kapatıldı.

Atilla'nın yargılandığı davanın ikinci haftasında duruşmaya jüri üyelerinden birinin gecikmesi nedeniyle geç başlandı.

Savcılığın tanığı Zarrab ifade vermeye devam etti. Duruşma esnasında Atilla sık sık not alırken, avukatlarından Cathy Fleming de savcılığın hemen hemen tüm delillerine itirazda bulundu.

"17 Aralık'tan sonra Halk Bankası'nda kimseye rüşvet vermedim"

Savcılık makamı, Zarrab'a 7 Aralık 2013 tarihinde Türkiye'de tutuklanmasıyla ilgili de sorular yöneltti.

Türkiye'de 28 Şubat 2014'te cezaevinden çıktığını söyleyen Zarrab, "Avukatlarım geldi, görüştü, serbest bırakıldım." dedi.

Savcılık yetkilisinin, "Hapisten çıkmak için rüşvet verdiniz mi?" sorusu üzerine Zarrab, serbest kalması konusunda kısmen para ödemesi yaptığını ileri sürdü.

Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar Halk Bankası ile temaslara başladığını dile getiren Zarrab, o dönemki Genel Müdür Ali Fuat Taşkınoğlu ile "tekrar aynı sistem üzerinden işi devam ettirmek için" görüştüğünü söyledi.

Savcılık yetkilisinin, "Halk Bankasında aynı sistemi devam ettirmek için rüşvet verdiniz mi?" sorusuna, Zarrab, "17 Aralık sonrası hiçbir Halk Bankası çalışanına rüşvet teklif etmedim. Ne ben Ali Fuat Taşkınoğlu'na rüşvet teklif ettim, ne de o istedi." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi 6 ayrı suç atfedilen Zarrab geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı.

Zarrab, hücresine alkol sokmak ve gardiyanların cep telefonlarını kullanabilmek için onlara rüşvet verdiğini de itiraf etmişti.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.



REZA ZARRAB'IN İSTEDİĞİ HARD DİSK ELE GEÇİRİLDİ İDDİASI!

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre ise Reza Zarrab'ın ABD'de yürüyen dava için kendisine getirilmesini istediğini hard disk, bir bilişimcinin evinde ele geçirildi.

ABD’de eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın da sanıkları arasında olduğu, Reza Zarrab’ın da tanık olarak dinleneceği davanın başlamasına 6 gün vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 22 Kasım’da imzalı bir ihbar e-maili geldi. Reza Zarrab’ın sağ kolu Regaip Akol’la birlikte çalıştıklarını ifade eden ihbarcı, kimliğinin gizli kalması koşuluyla şu bilgileri paylaştı:

“Uzun süredir yanlarında çalıştığım Regaip Akol ve arkadaşları Mustafa Hacısalimoğlu ve Sinem Arslan katıksız FETÖ’cüdür. Bunlara görevden alınan FETÖ’cü polisler sürekli evrak getirirler. Bunlar da bu belgeleri alıp ABD’ye götürüyor. Yine FETÖ’cü polisler yanlarına geldiler ve bunlara bir şeyler getirdiler. FETÖ’cü polislerin getirdiği şeyleri ABD’ye götürmeden yakalayın.”

İhbar üzerine, mahkeme kararıyla Akol, Hacısalimoğlu ve Arslan takibe alındı. Üç ismin de ABD ile sık sık görüşmeleri olduğu belirlendi. 3 gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Reza Zarrab’ın ısrarla ABD’ye getirilmesini, davada kullanmayı istediği ve 24 saat sonra ABD’ye gönderileceği belirlenen Roysar Holding’e ait bilgileri içeren harddisk bilişimci Mustafa Hacısalimoğlu’nun ofisinde ele geçirildi.

Polis sorgusunda FETÖ ile irtibatı olmadığını söyleyen Hacısalimoğlu, 19 Kasım’da ABD’den Zarrab’ın avukatı Şems Al-Bazz’ın aradığını ve Roysar Holding’e ait bilgileri içeren harddiskin yedeklerinin olup olmadığını sorduğunu anlattı. Hacısalimoğlu ifadesinde, “Bu harddisk veya başka bir belgeyi hiç kimseye göndermedim veya vermedim. Hiç kimseden bu yönde talep gelmedi” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespitlerine göre Roysar Holding’in bilgilerini içeren harddisk ABD’deki davada kullanılmak üzere Reza Zarrab’ın avukatı Şems Al-Bazz’ın talimatıyla ABD’ye gönderilecekti. Bu da yine yapılan tespitlere göre Zarrab’ın sağ kolu Regaip Akol aracılığıyla olacaktı.

Reza Zarrab davası

Rıza Sarraf davası