Reza Zarrab davası son dakika haberi: Tahliye sonrası Dubai planı yapmış!

New York'ta tutuklandıktan sonra önce ABD'nin İran yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak gibi 7 ayrı suçtan sanık sıfatıyla yargılanmasına hazırlanılırken bir anda davanın sanık listesinden çıkarılan ve Hakan Atilla davasında savcılığın 'tanık' listesinde mahkemeye çıkarılan Reza Zarrab'la ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Reza Zarrab'ın Türkiye'deki mal varlığına el konulmuş, üç çalışanı da gözaltına alınmıştı.



Zarrab’ın yanında çalışan ve ABD’deki mahkemeye evrak yollamaya çalışmakla suçlanan Sinem Arslan, Regaip Akol ve Mustafa Hacısalihoğlu, önceki gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.



Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre TCK’nın 326/1 maddesindeki “Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinden sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan...” hükmünden haklarında işlem yapılan üç şüpheli İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı. Bu operasyonda Reza Zarrab’ın tutuklu olduğu sırada kimi zaman kendi elyazısıyla kimi zaman da avukatlarının aldığı notlarla kendilerine gönderdiği talimatlar da ele geçirildi.



WHATSAPP'LA GELEN DUBAİ NOTU!

Bu talimatlardan birinin Whatsapp uygulaması üzerinden Reza Zarrab’ın kendi elyazısıyla Sinem Arslan’a ABD’deki avukatları aracılığıyla yollandığı iddia edildi. Talimatta Zarrab'ın ABD'de savcı ile uzlaşmaya gitme olasılığı sonrası planlar yaptığı dikkat çekiyor. Talimatta, “Sinem, Burada mailden çok açık yazamadım. Dubai’deki avukat Abdurrahman Al Sharif ile görüşüp ileride Dubai’de yaşayabilmem için Dubai’de oturum alıp alamayacağımı. Avukata de ki, Amerika’da savcılarla işbirliği yapıp uzlaşmaya giderse, cezası bittikten sonra Dubai’ye yerleşebilir mi? Amerika’dan direkt Dubai’ye deport ettirse oturumumu halledebilir mi? Bütün bunları görüşmek için avukattan randevu iste gidip yüz yüze görüş.”

El yazısı olmayan ve kim tarafından gönderildiği belli olmayan bir diğer talimatta ise Zarrab'ın 4 Nisan 2017 sonrasına dikkat çekiliyor. Bu notta, "4 Nisan sonrası siz ve aileniz de sürece dahil edilebilirsiniz. Dubai'ye dönüşünüz problemli olabilir. Özellikle 4 Nisan sonrasında bu yazdıklarıma dikkat" ibareleri gözden kaçmıyor.



4 Nisan 2017 tarihi ise Reza Zarrab'ın Miami'de tutuklandıktan sonra mahkemeye çıkmak için belirlenen dava tarihi. Fakat daha sonrasında New York'ta halen süren mahkemeye ilişkin sürece girilmiş ve Reza Zarrab, Florida'daki mahkemede daha önce yaptığı kefalet başvurusundan vazgeçmiş, Trump tarafından daha sonra görevden alınan Pret Bharara'nın Zarrab'ın New York'a nakli için başvuru yaptığı öğrenilmişti.





Reza Zarrab davası