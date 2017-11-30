Reza Zarrab ifadesinde neler söylüyor?

ABD'de görülen İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davasında Türkiye, İran ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab tanık olarak kürsüye çıktı.

Reza Zarrab ifadesine 2016 yılında Florida eyaletinde gözaltına alınması sürecinde yaşananları aktararak başladı.

Duruşmayı takip eden Amerikalı gazeteciler, Zarrab'ın anlattıklarını Twitter üzerinden aktardı.

Duruşmayı takip eden gazetecilerden Pete Brush, Zarrab'ın, "Neyle karşı karşıya olduğumu bilmiyordum. Uzun bir yolculuk sonrası şoktaydım. Doğru cevapları veremedim. Korkuyordum" dediğini aktardı.

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Zarrab daha sonra savcılıkla yaptığı işbirliği anlaşmanın üç koşula bağlı olduğunu söyledi:

Tamamen gerçekleri anlatmak

Savcılıkla işbirliği yapmak

Bundan sonra hiçbir suç işlememek.

Bir otelde tutulduğu iddialarını da reddeden Zarrab, savcının "Hâlâ tutuklu durumda mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Zarrab ayrıca tutukluyken bir hapishane memuruna rüşvet vermek suçunu da kabul ederek, "Bir memura bana alkol getirmesi ve cep telefonunu kullanmama izin vermesi için rüşvet verdim" dedi.