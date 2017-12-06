Reza Zarrab ilk kez çapraz sorgudaydı: 'Hakan Atilla'ya hiçbir zaman rüşvet vermedim'

- BBC

ABD'de görülen ambargo davasının tanığı Reza Zarrab, ifadesinin 5'inci gününde ilk kez çapraz sorguya alındı ve Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın savunma takımı tarafından sorgulandı.

Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Flemming tarafından yapılan sorgulama sırasında salonda bulunan medya mensupları, Reza Zarrab'ın zor sorulara nazik ve rahat yanıtlar verdiğini aktardı.

Flemming'in soruları, "Zarrab'ın ABD yetkilileri ile işbirliği süreci", "Hakan Atilla ile Zarrab arasındaki ilişki" ve "Zarrab'ın dağıttığını açıkladığı rüşvetler üzerinde şekilledi.

Duruşmanın bir noktasında savcılık makamı, Zarrab ile yapılan "suçlu anlaşmasını kamuya açıklamaktan" memnun olacaklarını da söyledi.

"Hakan Atilla benden hiç rüşvet istemedi"

Cathy Flemming'in sorusu üzerine Reza Zarrab, Hakan Atilla ile aralarında "hiçbir zaman bir rüşvet ilişkisi olmadığını" söyledi.

Zarrab, Atilla ile birbirlerinden hoşlanmadıklarını, dahası Atilla'yı "tekere çomak soktuğu gerekçesiyle" Halkbank'ın o dönemki genel müdürü Süleyman Aslan'a şikayet ettiğini de ifade etti.

Reza Zarrab'ın ilk kez savunmanın sorularını yanıtladığı duruşmanın ayrıntıları

Zarrab'a FBI ile işbirliği sorgusu: Türkiye'deki insanlara kızgındınız değil mi?

Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Flemming, Reza Zarrab'ı, FBI ile işbirliği yapmaya başlamasına kadar geçen süreç konusunda sorguladı

Soru: Rudy Giuliani ve eski adalet bakanı Michael Mukasey'i serbest bırakılmanızı sağlamaları için tuttunuz değil mi? İlk bir sene bunun işe yarayacağını düşündünüz?

Zarrab: Bunun olabileceğini düşündüm hanımefendi.

Soru: Ve gerçekte bunun gerçekleşmemesi nedeniyle Türkiye'deki insanlara kızgındınız değil mi?

Zarrab: Hiç kimseye karşı kızgın değilim hanımefendi.

Cathy Flemming, bu cevap sonrası Zarrab'ın FBI ile işbirliği süreci üzerine gitmeye başladı.

Zarrab Flemming'e işbirliği anlaşmasından önce ilki Ağustos 2016'da olmak üzere 12 kez, işbirliği sonrasında ise hemen hemen her gün savcılık yetkilileri ile buluştuğunu söyledi.

Reza Zarrab savcılık makamı ile "hükümde hoşgörü" karşılığı anlaşma yaptığını açıkladı.

Zarrab daha önce 26 Ekim 2017 tarihinde Amerikan dederal devlet yetkilileri ile suçlu anlaşması yaptığını kabul etmişti.