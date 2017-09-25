Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan’ın da sanıklar arasına eklendiği Zarrab davasının jürili ana duruşması ertelenirken, İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab ile birlikte ABD’de tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 15 Türk şahidin mahkeme tarafından dinlenmesini istedi. Hürriyet'in haberine göre; Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, Hâkim Richard Berman’a savcılığın elindeki delillere yönelik koruma kararı olduğu için iddialarla ilgili Türkiye’deki şahitleri belirlemekte zorlandıklarını, yeni iddianamenin bu durumu daha da zorlaştırdığını belirtti.
Şimdiye kadar belirledikleri 15 şahidin mahkemede dinlenmesi gerektiğini ifade eden Fleming, ancak tanıkların ABD’ye gelmek istemediğini ve ifade işleminin internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi. Daha önce Türkiye’ye giderek şahitlerle görüştüklerini de ifade eden Fleming, savcılık tarafından şimdiye kadar kendilerine sunulan deliller üzerinde yoğun tercüme yaptıklarını, ancak tüm delillerin verilmesinden sonra şahitlerin tüm listesini mahkemeye iletmelerinin uygun olacağını belirtti. Fleming, Mehmet Atilla’ya yönelik önceki iddianamedeki suçlamalara daha önce itiraz ettiklerini hatırlatarak, yeni iddianamaye yönelik itirazlarını yenileceklerini de belirtti.
Daha önce 30 Ekim olarak duyurulan jürili ana duruşmaların başlangıç tarihi 27 Kasım’a kadar ertelendi. Zarrab ve Atilla dahil tüm sanıklar, İran’a yönelik yaptırımları delmek, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamak gibi altı suçtan toplam 95 yıl hapis cezası istemiyle ABD’de tutuklu yargılanıyor.
- zafer çağlayan
- reza zarrab
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