Öne Çıkanlar
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DİĞER

Reza Zarrab'ın savcılıkla yaptığı anlaşma üzerindeki gizlilik kaldırıldı

Reza Zarrab'ın New York Güney Bölgesi Savcılığı ile yaptığı anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılık, Zarrab'ın davaya "kayda değer ölçüde" katkı yaptığına kanaat getirmesi halinde ceza indirimi talebinde bulunabilecek. Ayrıca, Zarrab'ın Tanık Koruma Programı'na alınma ihtimali de anlaşmada yer alıyor.

06.12.2017 - 11:29 | Güncelleme:
- Reuters

ABD'nin New York kentinde İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili davada iddia makamı adına tanıklık yapan Reza Zarrab'ın savcılıkla yaptığı anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Zarrab, kendisine yöneltilen yedi suçlamayı da kabul etti ve suçlu olduğunu söyledi.

Zarrab'ın kabul ettiklerinin altısı iddianamede yer alan suçlamalar. Bunlar ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için kumpas kurma olarak sıralanıyor.

Yedinci suçlama ise Savcılık tarafından daha sonra yöneltildi ve hapishanede kendisine bazı imtiyazlar sağlaması karşılığında infaz koruma memuruna rüşvet vermesini kapsıyor.

Anlaşma metninde, tüm bu suçlamalar için yasalarda öngörülen azami hapis cezasının toplamda 130 yıl olduğu belirtildi. Zarrab'ın çarptırılacağı cezanın ise mahkeme tarafından belirleneceği ifade edildi.

Anlaşmada, Savcılık'ın Zarrab'ın soruşturma ya da yargı sürecine "kayda değer ölçüde" katkı yaptığına kanaat getirilmesi halinde, mahkemeye, verilecek cezanın hafifletilmesi talebini içeren bir dilekçe sunacağı da vurgulandı.

Anlaşmanın üzerinde 20 Ekim 2017 tarihi yer alıyor. En altta ise Zarrab ile avukatlarının anlaşmayı imzalama tarihinin 26 Ekim 2017 olduğu görülüyor.

- BBC

Savcılık Zarrab'a 7 şart koydu

Anlaşma kapsamında Zarrab'ın uyması beklenen koşullar şöyle sıralandı:

Soruşturma kapsamındaki konularla bağlantılı olarak kendisinin ya da başkalarının yaptığı eylemleri dürüstçe ve eksiksiz olarak açıklaması

Savcılık, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer kurumlarla tam bir işbirliği içerisinde olması

Savcılığın katılmasını talep ettiği toplantılarda bizzat yer alması

Büyük Jüri, duruşma ve diğer tüm mahkeme süreçlerinde dürüstçe ifade vermesi

İşlediği tüm suçları ya da kendisine yönelik veya kendisinin dahil olduğu diğer tüm soruşturma süreçlerinin ayrıntılarını Savcılık'a bildirmesi

Başka bir suç işlememesi

Anlaşma kapsamında kabul ettiği suçlamalarla ilgili Savcılık, ilgili kurumlar ve ABD'de çalışma yetkisi bulunan avukatları haricinde kimseyle görüşmemesi.

Savcılık ayrıca, Zarrab'ın anlaşmaya uyması halinde vergi usulsüzlükleri haricinde dava kapsamındaki konularla ilgili herhangi bir yeni ceza işlemi yapmayacağını kabul etti.

- Getty Images
Anlaşmanın altında Savcı Vekili Joon H. Kim'in imzası da yer alıyor

Yeni kimlik ihtimali anlaşmada

Anlaşmada Zarrab'ın tanık koruma programına alınarak, kendisine yeni bir kimlik verilmesi ihtimali de gündeme getirildi ve bu konuda şu ifadelere yer verildi:

"Davalının, Savcılık ile yapacağı dürüst işbirliği, bazı kişilerin davalıya, ailesine ve sevdiklerine yönelik şiddet, güç ve tehditte bulunma ihtimalini doğurmaktadır.

"Davalının yaptığı işbirliğinin, kayda değer ölçüde fiziki zarara uğrama riskini doğurması halinde, Savcılık, davalının yazılı talebiyle davalının, ailesinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla makul ve gerekli olarak nitelendirdiği adımları atacaktır.

"Bu adımlar arasında ABD federal yargı kolluk kuvvetinin (US Marshals Service) uyguladığı ve kabul edilmesi halinde, davalının, ailesinin ve sevdiklerinin yeni kimlikler verilerek, başka bir yere yerleştirilmesini içeren Tanık Koruma Programı'na başvurulması da yer alma ihtimali de bulunmaktadır."

Anlaşmada, Zarrab'ın bu davaya konu olanlar dışında başka suçlar işlemesi, hatalı, eksik ya da yanıltıcı ifade vermesi ya da anlaşma şartlarını ihlal etmesi halinde, kendisine yöneltilen ve kabul ettiği suçlamalardan anlaşma yapılmamışçasına yargılanacağı ifade edildi.

  • 6 soruda ikinci haftasına giren 'Reza Zarrab davası'
  • Reza Zarrab bugüne kadar ifadesinde neler anlattı?
  • Reza Zarrab ilk kez çapraz sorgudaydı: 'Hakan Atilla'ya hiçbir zaman rüşvet vermedim'
BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Kudüs neden önemli ve tartışmalı bir şehir?
Kudüs neden önemli ve tartışmalı bir şehir?
Salih'in ölümüyle 'daha da kötüleşen' Yemen'in geleceği
Salih'in ölümüyle 'daha da kötüleşen' Yemen'in geleceği
13 yaşından küçük çocuklara Facebook
13 yaşından küçük çocuklara Facebook
Değeri 11 bin doları aşan Bitcoin'in 5 rakibi
Değeri 11 bin doları aşan Bitcoin'in 5 rakibi
En az 415 torunu olan Diyarbakırlı Şahe Nine hayatını kaybetti
En az 415 torunu olan Diyarbakırlı Şahe Nine hayatını kaybetti
100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı
100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı
Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı
Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı
İngiliz basınının 'prosecco dişlere zararlı' haberi İtalya'yı kızdırdı
İngiliz basınının 'prosecco dişlere zararlı' haberi İtalya'yı kızdırdı
Ekonomi profesörü Steve Hanke: Türkiye lirayı kurtarmak için altına endeksli para birimine geçmeli
Ekonomi profesörü Steve Hanke: Türkiye lirayı kurtarmak için altına endeksli para birimine geçmeli
Türk Lirası'nın 3 ayda yüzde 17 değer kaybetmesi cüzdanınızı nasıl etkiliyor?
Türk Lirası'nın 3 ayda yüzde 17 değer kaybetmesi cüzdanınızı nasıl etkiliyor?
Financial Times: Merkez Bankası'nın yatırımcıların güvenini kazanması kolay değil
Financial Times: Merkez Bankası'nın yatırımcıların güvenini kazanması kolay değil
Financial Times: ABD ile gerilim ve Merkez Bankası'na yönelik endişeler yatırımcıları korkuttu
Financial Times: ABD ile gerilim ve Merkez Bankası'na yönelik endişeler yatırımcıları korkuttu