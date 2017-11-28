Reza Zarrab yargıç karşısına çıkmayacak, Hakan Atilla davanın tek sanığı

- Getty Images Reza Zarrab, 17 Aralık 2013'teki 'yolsuzluk ve rüşvet operasyonu' sırasında gözaltına alınmıştı.

ABD'de bugün yargılanmasına başlanması beklenen İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın davasının bu hafta görülmeyeceği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre Zarrab davasının hâkimi Richard Berman, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın tek başına yargılanacağını söyledi.

Hâkim Richard Berman olası jüri üyelerine de, Atilla'nın davada yargılanan tek sanık olduğunu ifade etti.

Davanın başlamasına iki ay kala Zarrab'ın gözlerden kaybolması, iş adamının olayla ilgili bildiklerini anlatma karşılığında iddia makamı adına tanıklık etmeyi kabul ederek serbest bırakılma, savcılıkla anlaşma yaparak daha düşük bir ceza ile suçunu kabul etme ve Türkiye ile ABD arasında varılan bir anlaşmayla iade edilmesi gibi ihtimalleri gündeme getirmişti.

Hakimin, bu hafta davasının görülmeyeceğini açıklaması, Zarrab'ın savcılıkla işbirliğine giderek, soruşturmayla ilgili bildiklerini anlatma ve varsa, elindeki belgeleri teslim etme karşılığında tanıklık yapmayı kabul ettiği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Ancak bu durumla ilgili teyit edilmiş resmi bir açıklama yok.

5 soruda Reza Zarrab davası

New York Times: Zarrab davasının Erdoğan için siyasi sonuçları olabilir

Reza Zarrab: Dava nasıl siyasi meseleye dönüştü?

Erdoğan: 17-25 Aralık tezgahının aynısını ABD'de kurdular

Wall Street Journal gazetesi dünkü haberinde "ABD hükümeti Zarrab'ın savcılıkla işbirliği yaptığına dair bir açıklama yapmadı (…) Eğer Zarrab iş birliği yapıyorsa, ön duruşmalarda savcıların da atıfta bulunduğu Türk mahkemelerine sunulan belgeleri tasdik ederek ABD'deki yargı sürecine destek olabilir" ifadelerini kullandı.

Amerikan New York Times gazetesi de haberinde, Zarrab'ın tanıklık etmesi ve Türk bankaların olaya karıştığının tespit edilmesi durumunda bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için siyasi sonuçları olabileceğini yazmıştı.

- Reuters Atilla (solda) ve Zarrab (sağda), Eylül ayına kadar duruşmalara birlikte katılıyordu

Davada, aralarında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki iddianamede altı suçlama var:

ABD ve özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,

Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,

Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,

Bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak için kumpas kurma,

Kara para aklama,

Kara para aklamak için kumpas kurma

Zarrab hakkında 90 yıla kadar hapis ve 50 milyon dolar para cezası, Atilla hakkında da 50 yıla kadar hapis ve 2 milyon dolar para cezası isteniyor.