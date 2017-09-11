Reza Zarrab, yeni iddianamedeki suçlamaları reddetti

Hürrriyet Gazetesi'nden Razi Canikligil'in haberine göre; New York’ta bugün yeniden hakim karşısına çıkan Reza Zarrab, eski ekonomi bakanı Zafer çağlayan’ın da dahil edildiği yeni iddianamedeki suçları reddetti.
Ayakları zincirli halde mahkeme salonuna getirilen Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, hakim Richard Berman’ın 'Yeni iddianameyi okudunuz mu? pozisyonunuz nedir?' şeklindeki sorusuna ; ‘İtirazda bulunacağız. ’ karşılığını verdi. Yeni iddianamenin merkezinde artık Halkbank’ın olduğunu söyleyen Brafman, başsavcılığın bize sunduğu Halkbank ile ilgili pek çok belgeyi daha önce incelemediklerini, bunları yeniden gözden geçirmek zorunda olduklarını söyledi.
Yaklaşık 10 dakika süren oturumda tarafları bundan sonra izlenecek takvimi belirlemek üzere 25 Eylül’de mahkemeye çağıran hakim Richard Berman, büyük olasılıkla ertelenmesi beklenen 30 Ekim jürili duruşma tarihine şimdilik sadık kalınmasını istedi.
Zarrab’ın ABD cezaevleri kayıtlarında ‘9 Eylül günü tahliye edildi’ şeklindeki dün yeralan bilginin de böylece hata olduğu ortaya çıktı. Zaten, bu bilginin yanlış olduğu başsavcılık tarafından belirtilmiş, cezaevi ise bu teknik hatayı dün sabah düzeltmişti.
Zarrab’ın avukatı Brafman’ın saç ve sakal bıraktığı gözlenirken, ağabeyinin de üç hafta önce vefat ettiği ortaya çıktı. Öte yandan aynı suçlamalarla yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı Victor Rocco’nunda kalp krizi geçirdiği ve halen hastanede tedavi gördüğü ancak bu durumun duruşma takvimine bir etkisi olmayacağı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.