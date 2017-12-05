Reza Zarrab’ın en önemli 7 çalışanı sorguya alındı

“Casusluk” soruşturması kapsamında mal varlığına el koyma kararı verilen Reza Zarrab’ın İstanbul’daki şirketinde çalışan 3’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Zarrab’ın en yakınında yer alan İran uyruklu Sara M., Türk uyruklu Nuray Y., Sinem A., Regaip A. ve Mustafa H.’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi sorgulanıyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 kişinin, Reza Zarrab’ın en yakınındaki isimler olduğu ve tüm şirket sırlarını bildikleri iddia edildi. Zarrab’ın, ABD’deki avukatı aracılığıyla WhatsApp üzerinden el yazısı notu gönderdiği Sinem A.’nın, Zarrab’ın 3 yıl asistanlığını yaptığı belirtildi. Zarrab’ın tüm özel ve gizli yazışmalarının Sinem A.’nın elinden geçtiği öğrenildi. Asistanın, Zarrab’ın 17-25 Aralık sonrasındaki ilişki ve yazışmalarını organize eden “karakutusu” olduğu öne sürüldü.
Zarrab’ın en önemli 7 çalışanı sorguda. Bunlardan biri mali işler sorumlusu, diğeri ise özel asistanı
MALİ KARAKUTUSU
Gözaltındaki bir diğer çalışan Regaip A.’nın ise Reza Zarrab’ın para trafiğini takip eden, kayıtlarını tutan “mali karakutusu” olduğu belirtildi. Habertürk’ün önceki gün “Dayım Benim devlete kaldı” başlığıyla manşetine taşıdığı atın antrenörü Tahir Kurt da, Zarrab’ın yokluğunda tüm mali işleri Regaip A.’nın yürüttüğünü söyledi. Gözaltındakilerden Mustafa H.’nin, Zarrab’ın işyeri ve evlerindeki “teknik işlerinin karakutusu” olduğu ifade edildi. Zarrab’ın 3 çalışanı hakkında, TCK’nın 326/1 maddesindeki “Devletin güvenliğine, iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları yok eden, tahrip eden veya çalan...” hükmünden işlem yapıldı.
EVRAKLARI YAKMAYA ÇALIŞTILAR
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ, Veli Sarıboğa ve Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre İstanbul Sarıyer’de, Reza Zarrab’ın bir yakınına ait olduğu iddia edilen holdingin merkezinde, evraklar yakılarak yok edilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evrakların bir kısmını kurtardı. Şirketin güvenlik görevlileri binanın Zarrab’a ait olduğunu söyledi. Kireçburnu sahilde yer alan binaya komşu restoran işletmecisi Kazım Doğan da, evrak yakma olayının cumartesi sabahı yaşandığını belirterek şu bilgiyi verdi: “Holdingin bahçesinden yoğun duman yükseldi. Polis ve itfaiye geldi. 40 kadar polis içeri girerek arama yaptı. Bu işlem saat 11.00’den gece saat 23.00’e kadar sürdü. Hatta beni çağırıp içerideki eşyalara zarar verilmediğine dair zabıt tuttular. Bildiğim kadarıyla bu holding Reza Zarrab’ın bir yakınına ait.”
Zarrab’ın bir yakınının üzerine kayıtlı şirkette evrakları yakarak yok etmeye çalıştılar
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